Für die Brandenburgerinnen war es in dieser Saison bislang alles andere als optimal gelaufen. Fünf Spiele verloren sie bereits - unter anderem, weil viele Leistungsträgerinnen verletzt ausgefallen sind.

Beim SC Sand am Sonntag gingen die Potsdamerinnen aber bereits früh in Führung. Die Gastgeberinnen selbst brachten durch ein Eigentor von Anne van Bonn Potsdam in Führung. Noch vor der Pause traf Nina Ehegötz dann doppelt, sodass zur Halbzeit bereits eine beruhigende 3:0-Führung für Turbine auf der Anzeigetafel stand. Mit diesem guten Gefühl kontrollierten sie auch in der zweiten Halbzeit das Spiel und Lara Prasnikar traf zum 4:0-Endstand.