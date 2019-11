Frauen-Bundesligist Turbine Potsdam steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph setzte sich am Samstagnachmittag beim Ligakonkurrenten SC Freiburg mit 3:2 (1:1) durch.

Nina Ehegötz (45.+1) glich die Freiburger Führung durch Klara Bühl (32.) im Freiburger Möslestadion noch vor der Pause aus. In der zweiten Spielhälfte brachten Anna Gerhardt (47.) und Sarah Zadrazil (85.) die Potsdamerinnen in Führung, den Freiburgerinnen gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Stefanie Sanders (90.+2) kurz vor dem Abpfiff.

In der Bundesliga liegt der 1. FFC Turbine auf Tabellenplatz sieben, eine Position hinter dem SC Freiburg. Die Viertelfinalpaarungen werden am 9. Februar 2020 ausgelost und werden erst am Wochenende 21./22.03. gespielt. Potsdam hofft auf das erste Pokalheimspiel seit Dezember 2015.

Sendung: rbb UM6, 16.11.2019, 18.00 Uhr