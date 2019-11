Für Unions Innenverteidiger Keven Schlotterbeck ist die Hinrunde bereits vorzeitig beendet. Bei der 1:2-Niederlage gegen Schalke 04 verletzte sich der 22-Jährige am rechten Knie und zog sich eine Bänderverletzung zu. Dies ergab eine Untersuchung in der Charité am Samstag. Der Neuzugang vom SC Freiburg wird die Verletzung konservativ behandeln und seine Reha-Maßnahmen in Berlin durchführen.