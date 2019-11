Vorverkauf für Unions Weihnachtssingen startet am Freitag

Stadion An der Alten Försterei

Einen Tag vor Weihnachten wird es im Stadion An der Alten Försterei wieder besinnlich: Zum 17. Mal findet das Weihnachtssingen des 1. FC Union Berlin statt. Am Freitag startet der Vorverkauf für die Veranstaltung am 23.12.2019.