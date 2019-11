imago images/Beautiful Sports Bild: Video: rbb UM6 | 23.11.2019 | Dennis Wiese

Regionalliga Nordost - Lichtenberg 47 ärgert den nächsten Aufstiegsaspiranten

23.11.19 | 16:31 Uhr

Favoritenschreck Lichtenberg 47 hat in der Regionalliga Nordost auch Aufstiegsaspirant Lok Leipzig geärgert. Der Aufsteiger kam in Sachsen zu einem 2:2-Unentschieden. Energie Cottbus gewann sein Heimspiel gegen Halberstadt und ist nun Tabellenzweiter.

Aufsteiger Lichtenberg 47 ist auch weiterhin der Favoritenschreck in der Regionalliga Nordost. Das Team von Uwe Lehmann schlug bereits die Amateure von Hertha BSC, Wacker Nordhausen und die VSG Altglienicke. Am Samstagnachmittag traf Lichtenberg mit Lok Leipzig auf den nächsten Aufstiegsaspiranten. Bereits vor dem Spiel hatte Lehmann das Ziel ausgesprochen, "gegen Leipzig etwas Zählbares mitzunehmen". Das gelang seinem Team: Lichtenberg erarbeitete sich bei den Sachsen ein 2:2- Unentschieden und steht damit mit 23 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Sebastian Reiniger (17. Minute) und Philip Einsiedel (58.) trafen für Lichtenberg. Djamal Ziane (11.) und Pascal Pannier (70.) sorgten für die Leipziger Tore.

Cottbus erster Verfolger von Altglienicke

Energie Cottbus nutzte den Punktverlust Leipzigs und zog durch einen 1:0-Sieg gegen Halberstadt an Lok vorbei. Punktgleich - aber mit dem besseren Torverhältnis - steht die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz nun auf dem zweiten Tabellenrang. In einem durchwachsenen Spiel erzielte Moritz Broschinski nach einem Kopfball von Felix Brügmann schon in der 15. Minute das einzige Tor des Spiels. Halberstadt wurde nur selten gefährlich. Angeführt von dem starken Berkan Taz dominierten die Lausitzer das Team von Sven Körner über weite Strecken. Der FC Energie ist damit erster Verfolger von Spitzenreiter Altglienicke. Die VSG verpasste es im Auswärtsspiel beim kriselnden FC Rot-Weiß Erfurt, die Tabellenführung weiter auszubauen. Die Mannschaft von Karsten Heine kam im Steigerwaldstadion nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Zwar brachte Christian Skoda die VSG bereits in der zweiten Minute in Führung, Petar Lela glich allerdings nur wenig später (5.) aus. 2.753 in Erfurt sahen im Anschluss keine weiteren Tore. Auch die zweite Mannschaft von Hertha BSC ist weiterhin Teil der Spitzengruppe in der Regionalliga Nordost. Das von Andreas Neuendorf trainierte Team gewann bei Viktoria Berlin mit 1:0. Jessic Gaitan Ngankam erzielte mit seinem zehnten Saisontor in der 73. Minute den Siegtreffer. Hertha belegt durch den Erfolg den vierten Tabellenplatz.

Babelsberg weiter erfolgslos

In einer deutlich tieferen Tabellenregion bewegt sich weiterhin der SV Babelsberg. Nach der Trennung von Marco Vorbeck verpasste die Mannschaft von Interimscoach Philip Saalbach in Meuselwitz den zweiten Saisonsieg. Trotz zwischenzeitlicher Führung verlor Babelsberg am Ende mit 2:3. Bogdan Rangelov (5.) und Ugurtan Cepni (27.) hatten die Gäste in Thüringen auf einen Punktgewinn hoffen lassen. Den entscheidenden Treffer für Meuselwitz erzielte Henrik Ernst erst in der 82. Minute. Zudem verlor Babelsberg kurz vor dem Abpfiff noch zwei Spieler. Zuerst sah Noah Awassi die Gelb-Rote Karte (84.) nur zwei Minuten später flog Ugurtan Cepni mit der Roten Karte vom Feld. Babelsberg findet sich mit nur elf Punkten auf dem vorletzten Platz in der Tabelle wieder.

BAK am Sonntag, BFC Dynamo erst Mittwoch

In der letzten Partie am Samstag gewann Optik Rathenow das Kellerduell gegen den Bischofswerdaer FV mit 1:0. Caner Özcin (2.) sicherte seiner Mannschaft die wichtigen drei Punkte im Abstiegskampf. Am Sonntag (13:30 Uhr) trifft der Berliner AK dann noch auf die BSG Chemie Leipzig, erst am kommenden Mittwoch empfängt der BFC Dynamo Wacker Nordhausen (19:00 Uhr). Der VfB Auerbach und Union Fürstenwalde hatten den Spieltag bereits am Freitag eröffnet. Auerbach setzte sich knapp mit 3:2 durch.

Fußball Regionalliga und Oberligen Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Freitag, 22.November, 19.00 Uhr VfB Auerbach - Union Fürstenwalde 3:2 (1:1) Samstag, 23.November, 13.30 Uhr FC Viktoria 1889 - Hertha BSC II 0:1 (0:0) ZFC Meuselwitz - SV Babelsberg 03 3:2 (1:2) Optik Rathenow - Bischofswerdaer FV 1:0 (1:0) Energ.Cottbus - Germania Halberstadt 1:0 (1:0) FC Lok Leipzig - Lichtenberg 47 2:2 (1:1) Rot-Weiß Erfurt - VSG Altglienicke 1:1 (1:1) Sonntag, 24.November, 13.30 Uhr Berliner AK 07 - Chemie Leipzig -:- (-:-) Mittwoch, 27.November, 19.00 Uhr BFC Dynamo - Wacker Nordhausen -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. VSG Altglienicke 16 11 2 3 42:19 +23 35 2. Energ.Cottbus 16 10 3 3 39:26 +13 33 3. FC Lok Leipzig 16 9 6 1 29:17 +12 33 4. Hertha BSC II 16 10 2 4 47:25 +22 32 5. Wacker Nordhausen 15 9 2 4 36:22 +14 29 6. Lichtenberg 47 16 6 5 5 22:17 +5 23 7. Union Fürstenwalde 16 6 4 6 28:23 +5 22 8. BFC Dynamo 15 6 4 5 17:20 -3 22 9. FC Viktoria 1889 16 4 9 3 17:13 +4 21 10. VfB Auerbach 16 6 2 8 29:34 -5 20 11. ZFC Meuselwitz 16 5 4 7 23:27 -4 19 12. Chemie Leipzig 15 4 6 5 16:18 -2 18 13. Berliner AK 07 15 4 4 7 24:27 -3 16 14. Germania Halberstadt 16 3 6 7 20:28 -8 15 15. Rot-Weiß Erfurt 16 3 6 7 16:25 -9 15 16. Optik Rathenow 16 3 5 8 13:32 -19 14 17. SV Babelsberg 03 16 1 8 7 17:28 -11 11 18. Bischofswerdaer FV 16 2 2 12 13:47 -34 8 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Freitag, 22.November, 19.00 Uhr Tennis Borussia Berlin - F.C. Hertha 03 Zehlendorf 4:1 (2:0) Samstag, 23.November, 13.00 Uhr Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin - SC Staaken 1919 2:2 (0:0) Samstag, 23.November, 13.30 Uhr Torgelower FC Greif - Brandenburger SC Süd 05 2:0 (1:0) TSG Neustrelitz - SV Tasmania Berlin 2:0 (2:0) Ludwigsfelder FC - FC Strausberg 3:1 (0:0) 1.FC Lok Stendal - F.C. Hansa Rostock II 1:3 (0:1) Sonntag, 24.November, 13.30 Uhr SV Victoria Seelow - Greifswalder FC -:- (-:-) Charlottenburger FC Hertha 06 - MSV Pampow -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 13 10 1 2 43:11 +32 31 2. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 13 9 2 2 31:13 +18 29 3. F.C. Hansa Rostock II 13 8 3 2 38:15 +23 27 4. Greifswalder FC 11 8 2 1 23:11 +12 26 5. TSG Neustrelitz 13 7 3 3 20:17 +3 24 6. MSV Pampow 12 6 2 4 27:13 +14 20 7. Torgelower FC Greif 13 6 2 5 22:17 +5 20 8. Ludwigsfelder FC 14 5 3 6 24:26 -2 18 9. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 13 4 5 4 17:19 -2 17 10. SC Staaken 1919 13 4 3 6 29:25 +4 15 11. SV Victoria Seelow 13 3 5 5 19:31 -12 14 12. SV Tasmania Berlin 13 3 2 8 17:25 -8 11 13. 1.FC Lok Stendal 12 1 7 4 11:23 -12 10 14. FC Strausberg 14 3 1 10 15:45 -30 10 15. Brandenburger SC Süd 05 14 2 3 9 10:29 -19 9 16. Charlottenburger FC Hertha 06 12 1 2 9 7:33 -26 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Samstag, 23.November, 13.30 Uhr FC Grimma - VfB 1921 Krieschow 2:4 (2:2) FC Einheit Rudolstadt - FC Eilenburg 1:1 (1:0) VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - FC Carl Zeiss Jena II 1:1 (0:0) FC Oberlausitz Neugersdorf - 1.FC Merseburg 1:4 (0:3) TV Askania Bernburg - SG Union Sandersdorf 0:2 (0:1) FSV Wacker Nordhausen II - FSV Martinroda 3:1 (0:0) Samstag, 23.November, 14.00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - VfL 96 Halle 4:2 (3:1) Sonntag, 24.November, 13.30 Uhr FC International Leipzig - VFC Plauen -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FSV 63 Luckenwalde 13 10 2 1 46:16 +30 32 2. FC Carl Zeiss Jena II 14 9 2 3 28:16 +12 29 3. FC Einheit Rudolstadt 13 6 5 2 25:12 +13 23 4. 1.FC Merseburg 13 7 2 4 34:28 +6 23 5. VFC Plauen 12 7 1 4 26:22 +4 22 6. FC Eilenburg 13 5 6 2 28:19 +9 21 7. SG Union Sandersdorf 14 5 5 4 26:16 +10 20 8. FC Oberlausitz Neugersdorf 13 6 2 5 23:24 -1 20 9. FC International Leipzig 12 6 1 5 25:12 +13 19 10. FC Grimma 13 6 1 6 26:27 -1 19 11. FSV Wacker Nordhausen II 13 5 3 5 29:31 -2 18 12. VfL 96 Halle 13 5 3 5 17:26 -9 18 13. VfB 1921 Krieschow 13 4 2 7 26:36 -10 14 14. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 13 1 3 9 14:32 -18 6 15. TV Askania Bernburg 13 2 0 11 14:41 -27 6 16. FSV Martinroda 13 0 2 11 15:44 -29 2 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

