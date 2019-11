Das erste Berliner Bundesliga-Derby seit 42 Jahren steht an. Hertha setzt in einer emotionalen Woche auf kühle Köpfe. Die Fans zeigen der Mannschaft: Wir stehen an eurer Seite. Von Dennis Wiese

Nun also kommt es zum ersten Aufeinandertreffen in der Bundesliga (Sa., 2.11., 18.30 Uhr. Ab 18 Uhr sendet das Inforadio eine Sonderausgabe seiner Bundesligasendung im Radio und parallel als Videostream). Der Profi Maximilian Mittelstädt hat dabei eine klare Mission: "Wir wollen zeigen, dass wir die Nummer eins in der Stadt sind."

Sollte Mittelstädt tatsächlich gegen Union den Balljungen gegeben haben, dann hat er in jenen Zweitligaduellen im Olympiastadion keinen Sieg seiner Herthaner gesehen: Ein Unentschieden und eine Niederlage sind die Heimbilanz gegen Union, in Köpenick gewann Hertha einmal, bei einem weiteren Unentschieden. Selbst nach erzielten Toren (6:6) ist das Zweitligaduell der frühen 2010er Jahre ausgeglichen.

Maximilian Mittelstädt musste nicht lange nachdenken. Seine Derby-Geschichte mit dem 1. FC Union hatte der 22-jährige Herthaner schnell parat: "Ich habe in der Jugend oft gegen Union gespielt. Ich kann mich nicht daran erinnern, einmal gegen sie verloren zu haben." Ein anderes Stück Derby-Historie war beim Spandauer Mittelstädt nicht mehr ganz so präsent: "Ich glaube, ich war auch einmal Balljunge im Olympiastadion. Kann gut sein, dass das gegen Union war."

Im Bundesliga-Alltag mag sich zwischen Spielen gegen Düsseldorf, Bremen und Hoffenheim so etwas wie Routine einschleichen, diese Woche aber ist auch für Herthas Profis eine besondere: Am Mittwoch sorgte das DFB-Pokalspiel gegen Zweitligist Dynamo Dresden für die volle Bandbreite an Emotionen. 70.000 Menschen im Olympiastadion, davon fast die Hälfte in Dresdener Schwarz-Gelb. Eine Atmosphäre, die nah an das Pokalfinale herankam. Hertha rang den Außenseiter nach doppelter Aufholjagd erst im Elfmeterschießen nieder.

Welchen Stellenwert das Derby hat, zeigt sich am Freitag auch auf Herthas Gelände: An der Geschäftsstelle konnten die Fans ihre Tickets für das Auswärtsspiel in Köpenick abholen. Dazu gab es Bier und Bratwurst. Beim Training am Nachmittag, das eigentlich nicht öffentlich ist, sind die Fans am Trainingsplatz: Wir stehen an eurer Seite. Trainer Covic lässt den Anhang gerne zur letzten Trainingseinheit: "Diese Jungs wollen uns auf dem Weg zum Derby unterstützen, wir bedanken uns oft für die tolle Kulisse. Das Zusammenspiel passt gut."

Vor dem Spiel am Sonnabend wollen sich rund 2.000 Hertha-Fans am Boxhagener Platz treffen. Von dort wollen sie gemeinsam in Richtung Köpenick starten.