Am Samstagnachmittag erlebte das wetteifernde Gedränge für das ausdruckstärkste Bild im Berliner Olympiastadion aber einen Saisonhöhepunkt. Jürgen Klinsmann gab nach mehr als 10-jähriger Bundesliga-Abstinenz sein Debüt als Coach von Hertha BSC. Bereits seine Vorstellung am vergangenen Mittwoch hatte ein deutschlandweites Medieninteresse mit sich gebracht. Bei kühlen Temperaturen gab der Welt- und Europameister im Spiel gegen Borussia Dortmund nun seinen Einstand - und das betont cool.

Mit einem breiten Grinsen steuerte der ehemalige National- und Bayern-Trainer auf die wartenden Fotografen zu, stellte sich vor seine Trainerbank und gab sich dann bewusst lässig. Der 55-Jährige zückte sein Handy und filmte die Hertha-Fans auf den Tribünen, die gerade ihre blau-weißen Schals in die Höhe reckten und wie an jedem Spieltag lautstark Frank Zanders Hymne "Nur nach Hause" sangen. "Es war eine spontane Aktion. Ich mag dieses Lied und es war einfach ein schöner Moment", sagte Klinsmann nach dem Spiel. Zwar ist nur schwer zu glauben, dass sich Klinsmann bei seiner Aktion wirklich nichts gedacht hat, der erste Hingucker des Tages war dem Schwaben bei seinem Amtsantritt aber allemal geglückt.

Auffällig: Auch Co-Trainer Alexander Nouri reagierte immer wieder auf Aktionen der Hertha, rief sich Spieler an die Seitenlinie, um ihnen genaue Instruktionen zu geben. Ähnlich wie bei seinen vergangenen Stationen, hat sich Klinsmann mit Nouri einen Trainer an die Seite geholt, der taktisch mitdenkt und eigene Ideen einbringt.

Anders als noch in Augsburg erholte sich Hertha von dem frühen Schock, wurde nach einer knappen halben Stunde besser und kam zum Anschlusstreffer durch Vladimir Darida (34.). Klinsmann applaudierte und feuerte seine Mannschaft an. Seine Elf war nun präsenter und störte den BVB schon früh in der eigenen Hälfte. "Wir waren heute aggressiver, waren bissiger in den Zweikämpfen. Es hatte alles Hand und Fuß", urteilte auch Kapitän Niklas Stark nach dem Spiel über die Veränderungen, die sein neuer Trainer in nur kurzer Zeit erreicht habe.