Hertha BSC ist am Sonntagnachmittag endgültig in die Krise gerutscht: Das Team von Ante Covic verlor nach einer desolaten Leistung 0:4 beim FC Augsburg. Zudem sah Torwart Rune Jarstein nach einem Foul schon früh die Rote Karte. Trotz aller Versuche, vor der Partie Aufbruchsstimmung zu verbreiten, verschlimmert sich damit die Situation der Charlottenburger dramatisch.

Hertha war die Unsicherheit nach den Niederlagen der vergangenen Wochen in der Anfangsphase deutlich anzumerken. Auch bei Augsburg lief zu Beginn nur wenig zusammen. Pässe flogen unkontrolliert ins Aus, Schüsse gingen weit am Tor vorbei und Chancen kamen lange Zeit nicht zustande.



Die erste Möglichkeit entstand daher zufällig, landete aber gleich im Tor von Hertha-Schlussmann Jarstein: Ein scharfer Freistoß von der rechten Seite, getreten von Philipp Max, drehte sich ohne weitere Berührung ins lange Toreck. Herthas Abwehrspieler kamen nicht an den Ball und auch Jarstein konnte den Gegentreffer in der 18. Minute nicht verhindern.

Der Treffer versetzte Hertha in eine Schockstarre, die Augsburg intelligent ausnutzte. Eine Fehlerkette in Herthas Hintermannschaft bestrafte Stürmer Sergio Cordova in der 26. Minute mit dem 2:0. Einen ungenauen Pass von Per Skjelbred leitete Niklas Stark an Jarstein weiter, der den Ball als letzter Mann unglücklich verlor. Der freistehende Cordova musste die Kugel nur noch einschieben. Für den bemitleidenswerten Jarstein endete die Situation noch schlimmer: Der Keeper traf Niederlechner bei seinem Rettungsversuch am Bein, Schiedsrichter Sascha Stegemann wertete den Tritt als grobes Foulspiel und zeigte dem Norweger die Rote Karte. Eine vertretbare Entscheidung.