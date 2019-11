Hertha BSC hat sein drittes Bundesligaspiel in Folge verloren. In einem intensiven Kampf gegen RB Leipzig erzielten die Berliner am Samstag sogar den Führungstreffer und spielten lange mit. Die Gäste um Timo Werner ließen sich davon nicht beeindrucken.

Schon von Beginn an waren die Leipziger im Vorwärtsgang unterwegs und drängten die Herthaner in ihre eigene Hälfte zurück, die darum bemüht waren, stabil zu verteidigen. Trotzdem kamen die Gäste schon in der vierten Minuten zu ihrer ersten große Chance: Nach einer Ecke gewann Yussuf Poulsen das Kopfballduell gegen Niklas Stark - der Däne platzierte den Ball aber zu ungenau auf den Kasten von Rune Jarstein, der sicher halten konnte.

Ante Covic nahm nach dem Hauptstadtderby drei Veränderungen in der Startelf vor: Eduard Löwen feierte sein Startelfdebüt, außerdem rückten Vladimir Darida und Karim Rekik zurück in die Anfangsformation.

Unbeeindruckt kombinierten sich die Leipziger immer wieder mit Passstaffetten von der Mittellinie bis in den Berliner Strafraum. Die Elf von Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann setzte immer wieder gut die eigenen Flügelspieler ein, die häufig ihren Top-Spieler in der Mitte suchten. Timo Werner kam so in der 22. Minute zum Abschluss - Jarstein rettete in höchster Not in Manier eines Handballtorhüters mit dem Schienbein.

Trotz der spielerischen Überlegenheit - das erste große Ausrufezeichen setzten die Berliner in der 32. Minute: Maximilian Mittelstädt, sehenswert von Dodi Lukebakio in Szene gesetzt, tanzte zunächst seinen Gegenspieler aus und hielt aus 19 Metern einfach mal drauf. Der Ball flog wie im Strahl und schlug präzise in das linke untere Eck ein. 1:0 für die Hertha.