Kommentar | Situation von Ante Covic - Ein großartiger Fußball-Fachmann - aber der Falsche für Hertha

25.11.19 | 14:46 Uhr

Nach dem schlimmen 0:4 in Augsburg ist die Lage bei Hertha BSC dramatisch: Nur elf Punkte nach zwölf Spieltagen in der Liga, das ist Abstiegskampf. Daher ist Handeln angesagt - der Trainer muss weg, meint rbb-Sportreporter Guido Ringel in seinem Kommentar.

Es ist vorbei. Das Spiel in Augsburg war der Beweis in einer Kette von Indizien: Trainer Ante Covic ist bei Hertha als Cheftrainer am Ende. Der Mann ist einer der sympathischsten Coaches im deutschen Fußball - zudem ein großartiger Fußball-Fachmann - aber der Falsche für Hertha BSC. Seine Mannschaft spielte beim Auswärts-Auftritt in Augsburg vollkommen ohne Plan - im Grunde spielte sie gar nicht. Sondern bewegte sich nur ohne Orientierung auf dem Rasen.

Covic hat die Mannschaft überfordert

Covic hat bei seinem Antritt als Cheftrainer gesagt, jeder Spieler solle dem Ball immer eine Botschaft mitgeben. Tatsache ist, dass das nicht gelingt - und die Botschaften, die Covic an seine Spieler aussendet, gar nicht erst ankommen. Er vermittelt ihnen nichts - oder zumindest nicht das richtige. Sein Wunsch nach einem radikalen Wechsel des Stils war zu vermessen. Es ist gut, die Mannschaft zu fordern, er aber hat sie überfordert. Von heute auf morgen die Transzendenz von defensiv und überfallartig zu offensiv und spielbestimmend; und am besten auch noch schön - das bekommt das Team nicht hin. Es ertrinkt in den Anforderungen. Und noch schlimmer - mit der fehlenden Geradlinigkeit steigt die Unsicherheit, der Zweifel und das Auseinanderbrechen. Es fehlt ganz offensichtlich die Geschlossenheit und der Zusammenhalt. Das gegenseitige Anschnauzen am Sonntag auf dem Platz war ein Beleg. Und damit ist eine Mannschaft zum Verlieren verdammt.

Der Trainer entfacht kein Feuer

Ich bezweifle nicht eine Sekunde, dass Covic ein guter Trainer ist - aber er ist ungeeignet für Herthas erste Mannschaft. Es ist immer neunmalklug und oberschlau im Nachhinein - aber ich habe schon bei seiner Verpflichtung klar ausgesprochen, dass er das Ende der aktuellen Saison nicht auf der Hertha-Bank erleben wird. Es war zu klar, dass ein Ante Covic nur in der lauwarmen Hertha-Suppe weiterrührt und kein wärmendes Feuer entfachen kann. Er gibt keinen zündenden und belebenden Impuls. Hertha hat nun nur noch eine vernünftige Wahl: bis Weihnachten einen Interimstrainer wurschteln lassen, der allein mit der Veränderung etwas Positives bewirkt, weil Ballast fällt. Und in der Winterpause dann in Ruhe nach einem suchen, der antreibt, ohne dabei eine auch längerfristige Vision aus den Augen zu verlieren. Jetzt handeln - das ist mein lauter Ruf Richtung Geschäftsstelle - tut was! Der Montag deutet eher auf ein "weiter so" hin – die nächste falsche Entscheidung. Denn es ist doch längst vorbei.

