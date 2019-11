Im Achtelfinale des Berliner Landespokals hat sich die VSG Altglienicke im Duell gegen Regionalliga-Konkurrent Berliner Athletik Klub (BAK) glücklich durchgesetzt. Die Mannschaft von Karsten Heine gewann im Poststadion knapp mit 1:0. Der BAK war über weite Strecken die dominante Mannschaft. Den goldenen Treffer des Spiels für die VSG erzielte Nico Donner kurz vor der Halbzeit (43.). In der 85. Minute sah Altglienickes Tony Schmidt zwar noch die Gelb-Rote Karte, den Ausgleich schaffte der BAK in den verbleibenden Minuten aber nicht mehr.

Um einiges deutlicher gewann der FC Viktoria gegen den FC Amed aus der Kreisliga A. Im Friedrich-Ebert-Stadion setzte sich der von Benedetto Muzzicato trainierte Regionalligist klar mit 7:1 (3:0) durch. Herausragender Spieler war Pardis Fardjad Azad, der zwei Tore zum Sieg seiner Mannschaft beisteuerte. Den Ehrentreffer für den FC Amed erzielte Ismail Tasan (58.). Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Kevin Pannewitz wurde zur Pause ausgewechselt und blieb ohne Tor.

In den weiteren Partien setzte sich Berlin-Ligist TuS Makkabi nach Verlängerung mit 2:1 gegen den CFC Hertha 06 durch, der eine Spielklasse höher in der Oberliga antritt. Der SC Staaken, ebenfalls Oberligist, gewann bei Berlin-Ligist Türkiyemspor mit 3:1. Der SV Tasmania, letzte Saison in die Oberliga aufgestiegen, behielt nach der Verlängerung bei Berlin-Ligist Sparta Lichtenberg mit 3:2 knapp die Oberhand.

Bereits am Samstag bezwang der Berliner SC im Berlin-Liga-Duell den SD Croatia mit 5:4.