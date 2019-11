Beim Berliner AK läuft es nach wie vor alles andere als rund: Zwar konnte der Regionalligist nach zuvor drei Niederlagen in Folge am Sonntag beim 1:1 gegen die BSG Chemie Leipzig wieder punkten, rutscht aber dennoch weiter in den Tabellenkeller. Das Team aus Moabit - als selbstbewusster Meisterschaftsanwärter in die Saison gestartet - steht mit nur 17 Punkten auf dem 13. Platz und damit nur zwei Zähler vor dem potentiellen ersten Abstiegsplatz.

Vor gut 800 Zuschauern im Poststadion ging der BAK zunächst in Führung: Tolcay Cigerci erzielte in der 24. Minute per Kopf das 1:0. Es war zu diesem Zeitpunkt eine durchaus glücklich für das Team von Dirk Kunert - denn eigentlich waren es die Gäste gewesen, die besser in die Partie gekommen waren. Danach konnten die Berliner das Spiel besser kontrollieren und verwalteten den Mini-Vorsprung. Weitere Chancen gab es nicht.

In der zweiten Hälfte nahm das - zuvor ziemlich zähe - Duell dann Fahrt auf. Ein bisschen zumindest. Die etwas bessere Mannschaf war die BSG Chemie. Lange sah es dennoch so aus, als könnte der BAK seine Negativ-Serie durchbrechen und mal wieder einen Sieg feiern. Doch sechs Minuten vor Schluss zog Alexander Bury ab - und sein Schuss klatschte erst an den Innenpfosten und landete dann im Tor. Es war das verdiente 1:1. Und der nächste Rückschlag für den BAK, der nun zum Tabellenvorletzten nach Babelsberg reisen muss (Freitag, 19 Uhr).