Zum Abschluss des 16. Spieltags in der Regionalliga Nordost trafen im Jahn-Stadion am Mittwochabend der BFC Dynamo und Wacker Nordhausen aufeinander. Zwar gingen die Gäste aus Thüringen früh in Führung, die Berliner schafften es allerdings, das Spiel noch vor der Halbzeit zu drehen und am Ende verdient mit 3:1 zu gewinnen.

In dem Spiel, das wegen des verzögerten Aufbaus der notwendigen mobilen Flutlichtanlage im Jahn-Sportpark erst am Mittwoch ausgetragen werden konnte, war der Gast aus Nordhausen zu Beginn die dominante Mannschaft. Bereits in der neunten Minute brachte Nils Pichinot den Favoriten in Führung.

Im Anschluss wurde allerdings auch die Mannschaft von Christian Benbennek besser. In der 23. Minute sorgte Lucas Brumme für den Ausgleich. Auch wenig später stand Brumme im Mittelpunkt: Der 20-Jährige setzte sich auf der linken Seite gut durch, brachte den Ball hart in den Strafraum, wo dieser durch ein Eigentor in das Gehäuse von Nordhausens Schlussmann Fabian Guderitz flog.

Der BFC hatte das Spiel gedreht und beherrschte Nordhausen auch die restliche erste Halbzeit.