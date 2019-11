Lichtenberg 47 hat in der Regionalliga Nordost einen deutlichen Sieg gefeiert. Das Team von Uwe Lehmann schlug den FC Rot-Weiß Erfurt am Sonntag mit 4:0 (1:0). Lichtenberg ging zunächst mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause, im zweiten Durchgang drehten die Berliner dann aber gegen die von Ex-Bundesligaspieler Thomas Brdaric trainierte Erfurter Mannschaft auf.