Interview | Missbrauchsvorwurf in Judo-Klub

In einem Tegeler Judo-Klub soll ein Trainer in 23 Fällen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Friedhard Teuffel, Direktor der Landessportbunds Berlin, erklärt, wie der LSB von der Tat erfahren hat und wie Betroffenen in Zukunft geholfen werden soll.