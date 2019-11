Union Berlin hat in der Bundesliga das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach gewannen die Köpenicker mit 2:0 und feierten den dritten Bundesliga-Sieg in Folge.

