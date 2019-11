Das war viele Jahre anders: Neben seiner Station in der Lausitz trainierte er, stets mit berüchtigter, mitunter aufbrausender Leidenschaft, Dynamo Dresden, Sachsen Leipzig, verschiedene Vereine im Ausland und - ganz zu Beginn seiner Karriere - die DDR-Nationalmannschaft. Er war der letzte Coach der Auswahl vor dem Fall der Mauer und dem Ende der DDR. Die Wende erlebte Geyer so auch aus der sportlichen Perspektive hautnah mit.

"Für das Fußballspielen war es unangenehm. Ich habe immer gesagt, die Grenzen sind vier Wochen zu zeitig aufgegangen", erinnert sich Geyer 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Der Trainer hat im Jahr 1989 große Pläne mit seiner Mannschaft. Am 15. November trifft die Nationalmannschaft der DDR im WM-Qualifikationsspiel in Wien auf die österreichische Auswahl. Mit 7:7 Punkten ist Geyers Mannschaft vielversprechend in die Qualifikation gestartet. Die Vorbereitung zum Spiel gegen Österreich wird dann allerdings überschattet durch die Öffnung der Grenzen sechs Tage zuvor und der Unklarheiten über die Zukunft der DDR und ihrer Fußballauswahl.

"Wir haben uns akribisch vorbereitet, hatten uns eine gute Grundlage in den Spielen zuvor geschaffen. Ein Unentschieden in Österreich hätte uns gereicht, um zur WM zu fahren", beschreibt Geyer die Situation rückblickend - und ergänzt: "Wir haben uns in Leipzig auf das Spiel vorbereitet, saßen in verschiedenen Gruppen zusammen und haben über das Fernsehen mitgekriegt, dass alle Grenzen offen waren. Natürlich sorgt das für Diskussionsstoff." Während es die Landsleute scharenweise Richtung Westen zieht, reisen die DDR-Nationalspieler um die jungen Matthias Sammer und Ulf Kirsten für die wichtige Partie gegen Österreich nach Wien.