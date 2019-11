"Energie Cottbus steckt in einer Sackgasse"

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz ist ein Mann der klaren Worte. Und so nutzte er die Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Halberstadt, um neben dem Sportlichen über strukturelle Probleme und seine Zukunft bei den Lausitzern zu sprechen. Von Andreas Friebel

Die Ungewissheit über die Zukunft von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz endet am 14. Dezember. Nach dem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC wird der 54-Jähhrige sagen, ob er den angebotenen Zwei-Jahresvertrag unterschreibt oder nicht. "Die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Zahlen sind ausgehandelt. Es geht für mich nun um die künftige Ausrichtung des Klubs", sagte Wollitz am Donnerstag.

Und da gibt es aus seiner Sicht nur zwei Möglichkeiten: "Werden wir in Zukunft ein reiner Ausbildungsverein, der aufsteigen könnte, aber nicht muss - oder können wir die Mannschaft weiter verstärken?" Die Geldfrage ist in diesen Tagen eine ganz entscheidende. Zumal Cottbus nach dem Aus im Landespokal im nächsten Sommer auch nicht im finanziell lukrativen DFB-Pokal startet. Das Gastspiel der Bayern brachte im August über 300.000 Euro in die Kasse.

Am Dienstag traf sich Wollitz mit Klub-Präsident Werner Fahle. Auch bei diesem Treffen dürfte die finanzielle Lage des Vereins angesprochen worden sein. "Energie Cottbus steckt in einer Sackgasse", umschreibt der Trainer die Situation. "Es fehlen große Sponsoren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viele Ausgaben." Dazu zählten der Unterhalt für das klubeigene Stadion der Freundschaft und auch das Nachwuchsleistungszentrum. "Wir wollen und müssen erfolgreich sein, haben aber nicht die finanziellen Möglichkeiten dafür", so Wollitz.