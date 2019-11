"Wir haben sie zwei Mal beobachtet. Und was wir gesehen haben, war nicht schlecht", so Wollitz. Der FSV ist aktuell Spitzenreiter in der Oberliga. Mit 42 Toren in zwölf Partien stellt die Mannschaft aus dem Landkreis Teltow-Fläming die mit Abstand beste Offensive der Liga. "Wer in der Oberliga so viele Tore schießt und so souverän Erster ist, der hat durchaus Regionalliga-Qualität", schätzt der Cottbuser Trainer seinen Pokalgegner ein. Mit zwölf Treffern ist Frank Rohde der gefährlichste Angreifer in den Reihen des FSV.