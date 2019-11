Turbine Potsdam hat seine erfolgreiche Serie in der Frauenfußball-Bundesliga ausgebaut und ist damit nach einem durchwachsenen Saisonstart weiter im Aufwärtstrend: Das Team von Matthias Rudolph gewann am Sonntag mit 2:1 (1:1) gegen den MSV Duisburg. Durch den schon dritten Erfolg in Serie schoben sich die Potsdamerinnen nach zehn Spieltagen auf Platz sechs vor.