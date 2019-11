Da staunten auch die Schalker nicht schlecht und Alexander Nübel - immerhin niemand Geringeres als der deutsche Torwart-Shootingstar - spielte einen Abschlag vor Schreck gleich mal in Unioner Stürmer-Füße. Der Aufsteiger aus Köpenick zeigte sich so selbstbewusst, dass er eigentlich gar nicht wie ein Aufsteiger wirkte. Wenn auch nur eine Halbzeit lang.

Aber das alleine wird der Sache nicht gerecht. Wird Union nicht gerecht. Das Team macht, was es kann und das immer besser. Während andere eifrig an Luftschlössern bauen - diese aber regelmäßig wackeln oder gar einstürzen - verzichten die Köpenicker auf übertriebenen Glanz. Und glänzen genau deshalb.

Sebastian Andersson ist kein Marco Reus. Marvin Friedrich kein Matthias Ginter. Und doch hat Union Dortmund geschlagen - und Gladbach auch. Weil das System passt. Und dann ist da ja im Zweifelsfall auch noch Rafal Gikiewicz im Tor, der so ziemlich alles hält, was er halten kann. Im Zweifel auch vermummte Zuschauer.

Schien die Tour in den Berliner Osten nach der Auftakt-Klatsche gegen Leipzig noch zum fußballromantischen Vergnügungsausflug für die Rest-Bundesliga zu werden, so ist es längst eine unangenehme Dienstreise. Es ist ein Erfolg der Ruhe. Der Charaktereigenschaft, die wohl kaum jemand so personifiziert wie Trainer Urs Fischer. Auch als Niederlage auf Niederlage folgte, blieb der Schweizer stoisch. Bremen, Leverkusen, Wolfsburg, Frankfurt - und der ein oder andere wollte die Worte bundesligatauglich und Union schon nicht mehr gemeinsam in den Mund nehmen.

Es gibt Grenzen. Das Gebilde ist noch fragil. Auch das zeigte sich auf Schalke. Solche Ergebnisse sind einkalkuliert. Aber die steigende Lern- und Tabellenkurve macht dennoch deutlich: Union ist nicht nur zu Besuch in Liga eins.