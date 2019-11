Bild: imago images/O. Behrendt

1:2 in Gelsenkirchen - Union Berlin kassiert Niederlage auf Schalke

29.11.19 | 22:36 Uhr

Nach einer starken ersten Halbzeit kommt der 1. FC Union Berlin wie ausgewechselt aus den Kabinen und zeigt in den zweiten 45 Minuten deutliche Schwächen. Schalke gewinnt sein Heimspiel dank eines späten Treffers mit 2:1 und erkämpft sich Tabellenplatz zwei.

Der 1. FC Union Berlin hat sein Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 am Freitagabend mit 1:2 verloren. Mit dem Heimsieg stürmen die Gelsenkirchener auf Platz zwei der Bundesliga und liegen punktgleich hinter Spitzenreiter Mönchengladbach. Union Berlin bleibt mit 16 Punkten unverändert auf Tabellenplatz elf. Die 5.000 mitgereisten Union-Fans erlebten zu Spielbeginn mutig nach vorn spielende Berliner. Marcus Ingvartsen konnte in der vierten Minute einen Patzer von Schalke-Keeper Alexander Nübel nicht nutzen, nur drei Minuten später konnte Nübel nur mit Not einen Schuss vom ins Team zurückgekehrten Marius Bülter parieren. Nach den ersten zehn Spielminuten kamen dann die Gastgeber besser ins Spiel. In der 20. Minute kassierte Kevin Schlotterbeck nach einem Foul am Schalker Daniel Caliguiri die gelbe Karte und verletzte sich dabei selbst so schwer, dass er in der 26. Minute gegen Florian Hübner ausgewechselt werden musste. Doch zuvor gelang den Gelsenkirchenern der Führungstreffer: Benito Raman brachte in der 23. Minute volley aus 18 Metern Entfernung einen Direktschuss unhaltbar ins Berliner Tor.



Umstrittener Elfmeter bringt den Ausgleich

In der 35. Minute kam es dann zu einer umstrittenen Szene: Im Schalker Strafraum duellierten sich Schalkes Abwehrspieler Matija Nastasic und Robert Andrich - der Berliner kam zu Fall. Während die Schalker in der Aktion eine eindeutige Schwalbe erkannten, entschied Schiedsrichter Daniel Schlager auf Foulelfmeter. Ingvartsen verwandelte souverän ins linke obere Eck.



Auch der Rest der ersten Halbzeit, die um ganze vier Minuten verlängert wurde, verlief turbulent. Andersson sah nach einem Ellbogencheck gegen Nastasic die gelb, kurz danach prüfte Christopher Trimmel aus kurzer Distanz Schalkes Keeper Nübel. In der 42. Minute bekam dann Hübner nach einem Foul an Amine Harit die nächste gelbe Karte auf Seiten der Berliner. In der Nachspielzeit traf Bülter freistehend vor dem Schalke-Tor den Ball nicht richtig, kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte verpassten dann wiederum die Schalker knapp den erneuten Führungstreffer.



Union erlaubt sich zu viele Fehler

Nach der sehr ordentlichen ersten Halbzeit mit neun Schüssen auf das Schalker Tor fand Union Berlin in der zweiten Hälfte nicht richtig ins Spiel. Besonders in der Anfangszeit wirkten die "Eisernen" unkonzentriert und luden Schalke förmlich zu Chancen ein. Immer wieder stand Union-Keeper Rafal Gikiewicz im Fokus, mehrmals musste er in letzter Sekunde gegen Schalkes Harit klären. Die "Knappen" bestimmten nun vor den 60.000 Fans in der heimischen Veltins-Arena die Partie, Union kam nur noch zu vereinzelten Kontern und Nadelstichen. Als logische Konsequenz fiel dann auch der Treffer, der schon lange in der Luft lag: Nach einem Ballverlust von Neven Subotic kombinierten sich die Schalker schnell in den Berliner Strafraum, Suat Serdar ließ in der 87. Minute Gikiewicz keine Chance. Obwohl der Schiedsrichter erneut lange nachspielen ließ (fünf Minuten), konnte Union nicht mehr nachlegen.

Fußball Bundesliga Bundesliga Freitag, 29.November, 20.30 Uhr FC Schalke 04 - Union Berlin 2:1 (1:1) Samstag, 30.November, 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf -:- (-:-) Hertha BSC - Borussia Dortmund -:- (-:-) 1.FC Köln - FC Augsburg -:- (-:-) SC Paderborn - RB Leipzig -:- (-:-) Samstag, 30.November, 18.30 Uhr Bayern München - Bayer Leverkusen -:- (-:-) Sonntag, 01.Dezember, 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg -:- (-:-) Sonntag, 01.Dezember, 18.00 Uhr VfL Wolfsburg - Werder Bremen -:- (-:-) Montag, 02.Dezember, 20.30 Uhr FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Borussia Mönchengladbach 12 8 1 3 24:13 +11 25 2. FC Schalke 04 13 7 4 2 24:16 +8 25 3. RB Leipzig 12 7 3 2 33:13 +20 24 4. Bayern München 12 7 3 2 33:16 +17 24 5. SC Freiburg 12 6 4 2 21:13 +8 22 6. Borussia Dortmund 12 5 5 2 26:18 +8 20 7. VfL Wolfsburg 12 5 5 2 13:10 +3 20 8. 1899 Hoffenheim 12 6 2 4 17:19 -2 20 9. Bayer Leverkusen 12 5 4 3 18:16 +2 19 10. Eintracht Frankfurt 12 5 2 5 21:18 +3 17 11. Union Berlin 13 5 1 7 16:19 -3 16 12. FC Augsburg 12 3 4 5 17:24 -7 13 13. FSV Mainz 05 12 4 0 8 17:31 -14 12 14. Werder Bremen 12 2 5 5 19:26 -7 11 15. Hertha BSC 12 3 2 7 17:25 -8 11 16. Fortuna Düsseldorf 12 3 2 7 15:23 -8 11 17. 1.FC Köln 12 2 1 9 11:27 -16 7 18. SC Paderborn 12 1 2 9 14:29 -15 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

