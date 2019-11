Am Freitag soll Investor Windhorst weitere 100 Millionen Euro an den Bundesligisten zahlen und dafür weitere 12,4 Prozent der Anteile erwerben. Für eine Beteiligung von dann insgesamt 49,9 Prozent stünden ihm vier Plätze im Aufsichtsrat zu, so die Bild. Klinsmann und Windhorst sollen sich vor einiger Zeit in Berlin kennengelernt haben. Am Samstag beim Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig sollen beide gemeinsam erstmals öffentlich im Olympiastadion auftreten.