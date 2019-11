Der Firma von Investor Lars Windhorst gehören mit einer weiteren Überweisung von 100 Millionen Euro von diesem Freitag an 49,9 Prozent der Hertha KGaA, in die der Spielbetrieb der Profi-, Amateur- und A-Jugendmannschaft des Vereins 2002 ausgegliedert wurde. Dank dieser Erhöhung erweitert sich auch das Mitspracherecht Windhorsts. Vier der insgesamt neun Aufsichtsratsplätze werden dann von seiner Tennor Holding besetzt, unter anderem eben von Jürgen Klinsmann.

Demensprechend fallen auch viele Reaktionen der Fans in den sozialen Netzwerken aus. "So langsam muss er ja für die Rentenzeit was finden", "Kohle riecht der Diver" [Klinsmanns Spitzname aus seiner Zeit in England; Anm. d. Red.], "Gibt es dort was abzusahnen?", schreiben die einen. Auch wenn es über die Höhe eines möglichen Honorars noch keinerlei Anhaltspunkte gibt. Andere wiederum freuen sich über die langjährigen Erfahrungswerte, die der Neue mitbringen würde: "Sachverstand im Aufsichtsrat", "Schaden kann sein Wissen nicht" und "Klinsmann steht für schonungslose Fehleranalyse und langfristige konzeptionelle Arbeit. Sich solch eine Expertise in den Verein zu holen und Preetz einem weiteren Kontrollorgan zu unterstellen, halte ich für grundsätzlich richtig", heißt es da.

Eine nicht von der Hand zu weisende Einschätzung, schließlich gilt Klinsmann noch immer als eine der Triebfedern der Erneuerung des Deutschen Fußball-Bunds, die in der Euphorie rund um das Sommermärchen bei der Weltmeisterschaft 2006 gipfelte. Die Anstöße, das Funktionsteam der Mannschaft um Spezialisten aller Gattungen (Fitness, Ernährung, Scouting) zu erweitern und dabei auch über nationale Grenzen zu schauen, werden eng mit seinem Namen verknüpft. Dass Klinsmann, der nach seiner Tätigkeit als Bundestrainer eine eher erfolglose Zeit und frühzeitige Entlassung beim FC Bayern München erlebte (2008-09), nun schon seit einer Dekade wenig mit dem deutschen Fußball und nichts mit der Bundesliga zu tun hat, dürfte seinem guten Ruf keinen Abbruch tun.