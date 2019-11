Der Investor Lars Windhorst will offenbar seine Beteiligung an Hertha BSC auf 49,9 Prozent erhöhen - und damit zum höchstmöglichen Anteil ausbauen. Am kommenden Freitag sollen dem Verein dazu 100 Millionen Euro überwiesen werden, berichtet die "Bild"-Zeitung.

Im Juni war bekannt geworden, dass Windhorst über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor bereits 37,5 Prozent an der Hertha BSC GmbH Co. KGaA erworben hatte, die Profiabteilung des Vereins. Dafür hatte er bereits 125 Millionen gezahlt. Ein Tennor-Sprecher bestätigte der Nachrichtenagentur DPA, dass die zweite Tranche "sehr zeitnah" überwiesen werde.