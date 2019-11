Insgesamt fünf Jahre hat Innenverteidiger Marvin Friedrich für Unions kommenden Gegner Schalke 04 gespielt. Welche besonderen Erwartungen er an das Spiel hat und warum Union defensiv derzeit so stark ist.

Marvin Friedrich: Das war eine sehr schöne, sehr intensive Zeit. Ich habe dort drei Jahre in der Jugend und zwei Jahre bei den Profis gespielt, mich immer sehr wohl gefühlt. Deshalb ist das natürlich ein ganz besonderer Verein für mich.

Interview | Zingler über Wettbewerb in der Bundesliga

Es läuft momentan sehr gut. Aber wir wissen, dass wir in jedem Spiel alles geben müssen. Das Spiel gegen Gladbach war gut, aber das ist schon wieder Vergangenheit. Jetzt steht das nächste Spiel vor der Tür. Es wird ein sehr schwieriges Spiel auf Schalke, aber wenn wir da wieder alles in die Waagschale werfen, denke ich auch, dass wir da was holen können.