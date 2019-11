Bild: imago images/Bernd König

Unions Robert Andrich - "Wir werden immer nach vorne gepeitscht"

13.11.19 | 11:06 Uhr

Im Gespräch für den rbb-Podcast "Hauptstadtderby" spricht Unions Mittelfeldspieler Robert Andrich über seinen Trainer Urs Fischer, die spezielle Stimmung in der Alten Försterei und seine Hertha-Vergangenheit.

Über die letzten Wochen:

"Ich bin natürlich erstmal sehr froh, dass es momentan so gut läuft. Wir haben auch davor gute Leistungen gebracht, aber es ist nie etwas dabei herausgekommen, da haben wir noch Lehrgeld bezahlt. Wir haben viel dazu gelernt und die Siege zuletzt geben natürlich Auftrieb."

Über die besondere Atmosphäre rund um Union:

"Schon durch meine Hertha-Vergangenheit wusste ich natürlich, dass Union etwas Besonderes ist. Und ich hatte zwar schon in Dresden die Möglichkeit, so einen positiven Wahnsinn der Fankultur mitzuerleben, Union ist aber irgendwie nochmal ein bisschen anders. Schwierig zu beschreiben, aber natürlich überragend. Egal wie es läuft, egal wie die Ergebnisse sind, in der Alten Försterei werden wir immer nach vorne gepeitscht und das hilft uns enorm weiter."

Über die Lauf- und Kampfbereitschaft der Mannschaft:

"Vor dem ersten Spiel gegen Leipzig wusste noch niemand, wo und wie es lang geht. Aber mit dem Punkt in Augsburg und danach mit dem Dortmund-Spiel haben wir gemerkt, dass wir als Union über diese Sachen kommen müssen. Und das sind nun mal: Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, eklig sein. Ich denke, dass wir dann, mit der nötigen Erfahrung, die wir jetzt sammeln, auch fußballerische Akzente setzen. Wir profitieren natürlich auch von unserem großen Kader. Vor allem wenn wir einwechseln, passiert eigentlich immer was, und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass die Leute, wenn sie von der Bank kommen, Vollgas geben."

Über die Gelb-Sperre im kommenden Spiel gegen Gladbach:

"Ich kann mich nicht mehr an alle fünf Gelbe Karten erinnern. Aber zuletzt gegen Mainz hatte ich vielleicht sogar etwas Glück. Die einen sagen so, die anderen so. Und manche meiner gelben Karten hätte man vielleicht nicht geben müssen, in anderen Situationen hatte ich vielleicht Glück, dass ich keine bekommen habe. Aber als Sechser gehört das auch mal dazu, da ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal eine Gelbe kriegt."

Über seine Hertha-Vergangenheit:

"Ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass (bei Union, Anm. d. Red.) irgendjemand mit einem negativen Gefühl auf mich zugekommen ist, nur weil ich mal bei Hertha gespielt habe. Das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Ich habe nicht einen einzigen Spruch gedrückt bekommen. Aber vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt." (lacht)

Über Urs Fischer:

"Es ist ja nicht immer so, dass wenn der Trainer draußen wild herum rennt, dass dann die Mannschaft wie wild herum rennt. Ich denke schon, dass er das gut hinbekommt, uns in den richtigen Situationen heiß zu machen. Ich denke auch, dass wir das in der Mannschaft ganz gut hinbekommen, einander zu pushen. Aber der Trainer kriegt es auch gut hin, mit seiner ruhigen Art. Ich denke, das passt momentan gut. Und da muss der Urs Fischer nicht in der Kabine stehen und uns anschreien und uns heiß machen." Das Gespräch entstammt dem rbb-Podcast "Hauptstadtderby". Hier geht es zur kompletten Folge >>> Sendung: 13.11.2019, rbbUM6, 18:15 Uhr