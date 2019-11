Zündelnde radikale Fans haben dem 1.FC Union eine fünfstellige Geldstrafe eingebrockt. Das DFB-Sportgericht verurteilte den Aufsteiger am Donnerstag zu einer Zahlung von 10.000 Euro.



Union-Zuschauer hatten beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 31. August mindestens acht Bengalische Feuer abgebrannt. Die Partie, die mit einem Sieg für Union endete, musste zu Beginn der zweiten Halbzeit kurzzeitig unterbrochen werden.



Auch der FC Magdeburg wurde verurteilt; der Regionalligist muss über 21.000 Euro zahlen. Magdeburger Fans hatten während des Auswärtsspiels am 12. Spieltag bei Hansa Rostock Rauchtöpfe gezündet und damit ebenfalls eine Unterbrechung herbeigeführt.



Union und Magdeburg akzeptierten die Urteile jeweils, die damit rechtskräftig sind.