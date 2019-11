Nur ein Talent spielt in der viertklassigen Regionalliga. Tobias Eisenhuth heißt der Mann und kickt beim FC Energie Cottbus. "Es ist toll, dass ich nominiert wurde. Ich weiß zwar nicht, wie die anderen Spieler vom Niveau her sind, aber ich versuche mich anzupassen", sagt Eisenhuth.

Wenn es ein Talent im deutschen Fußball nach ganz oben schaffen will, dann sollte es früh im Nachwuchs eines Bundesligaklubs spielen. Sonst ist die Chance extrem gering. Von 23 Jungspielern, die im aktuellen U19-Kader für das am Dienstag beginnende Vier-Länder-Turnier in Nordirland stehen, kommen 20 aus der ersten und zwei aus der zweiten Liga.

Dass es Eisenhuth in die U19-Auswahl geschafft hat, liegt unter anderem an seinem Förderer Claus-Dieter Wollitz. Er formte aus dem Talent einen Stammspieler für den FC Energie: "Dass er es geschafft hat, macht mich stolz wie Oskar. Es ist aber auch wichtig für unseren Klub. Denn es ist ein Ausrufezeichen aus Cottbus, wenn ein Regionalligaspieler zur U19-Nationalmannschaft darf."

Womit allerdings auch klar ist, dass die Zeit von Eisenhuth in der Lausitz abläuft. Zwar hat der Spieler erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag bis 2023 verlängert, dieser enthält jedoch eine Ausstiegsklausel. Aus diesem Grund dürfte der Youngster nach seinem Abitur nicht mehr zu halten sein.

Erst- und Zweitligisten lassen ihn beobachten. Sein Wunschklub spielt in einer ganz anderen Liga. "Also mein Traum ist der FC Barcelona. Auch, wenn es unrealistisch ist", sagt Eisenhuth, "aber ich hoffe, so hoch wie möglich zu spielen. Und wenn es nur die zweite Liga ist, ist das auch kein Problem." Mit starken Auftritten in der U19-Nationalmannschaft könnte er diesem Ziel ein Stückchen näher kommen.