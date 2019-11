Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft 2020 auf Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal. Das ergab die Auslosung in Bukarest am Samstag. Der dritte Gegner in der Hammergruppe F steht erst nach den Play-offs der Nations League Ende März fest. Ungarn, Island, Bulgarien, Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien oder der Kosovo kommen infrage.