Der serbische Stürmer Bozidar Djurkovic spielte in seiner kurzen Karriere 58 Mal für Union Berlin. Nach zwei Jahren in Berlin wechselte er zurück in seine Heimat, wo er bis auf eine kurze Station in Russland auch blieb. 2010 beendete Djurkovic seine Laufbahn.