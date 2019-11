21 Mal hatte Energie Cottbus im Landespokal in Folge gewonnen - am Samstag riss nun die Serie: Beim klassentieferen FSV Luckenwalde verlor das Team von Claus-Dieter Wollitz mit 1:2 (0:1) und schied damit nach zuvor drei Titelgewinnen überraschend bereits im Viertelfinale des Wettbewerbs aus. Und während bei den Lausitzern so große Enttäuschung herrschte, starteten die Gastgeber mit dem Schlusspfiff eine große Party in Blau und Gelb.