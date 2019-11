Es lief die 65. Minute, als der Mann mit der Maske den Rasen betrat. So lange wie kein anderer Spieler unter Trainer Joachim Löw hatte Niklas Stark auf sein Debüt in der Nationalmannschaft warten müssen, doch beim 6:1-Sieg gegen Nordirland am Dienstagabend war es endlich soweit. Der Verteidiger von Hertha BSC war zuvor bereits neun Mal in den Kader des DFB-Teams berufen worden, saß dann aber entweder auf der Bank oder musste wegen einer Verletzung passen.