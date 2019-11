Niklas Stark muss - zumindest vorerst - weiter auf sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft warten. Der angeschlagene Innenverteidiger von Hertha BSC wird in der EM-Qualifikation am Samstag gegen Weißrussland (20:45 Uhr) nicht in der Startelf stehen. Das kündigte Bundestrainer Joachim Löw am Freitag an.