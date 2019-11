Nach Informationen des Fußball-Fachmagazins "Kicker" wird Niklas Stark von Hertha BSC trotz Nasenbeinbruchs zur Nationalmannschaft reisen. Der Berliner Innenverteidiger musste am vergangenen Samstag bei der 2:4-Heimniederlage gegen RB Leipzig nach einem Ellenbogenschlag blutüberströmt ausgewechselt werden.



Das Magazin berichtet weiter, dass man nach Gesprächen zwischen DFB, Hertha BSC und Stark zu dem Entschluss gekommen sei, zumindest bei den Ärzten des Nationalteams vorstellig zu werden. Sollten diese grünes Licht geben, könnte der 24-Jährige mit einer Schutzmaske auflaufen.



Die DFB-Elf trifft am Samstag, den 16. November, in der EM-Qualifikation auf Weißrussland (in Mönchengladbach) und am 19. November in Frankfurt am Main auf Nordirland.