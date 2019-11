Abwehrspieler Niklas Stark von Hertha BSC kann erneut auf sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hoffen.

Bundestrainer Joachim Löw berief den 24-Jährigen am Freitag in das DFB-Aufgebot für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland und Nordirland am 16. und 19. November.