Vor 1.630 Zuschauern brachte Aleksandar Bilbija die Gäste in der siebten Minute zunächst in Führung, Bogdan Rangelov glich in der 35. Minute für Babelsberg aus. Noch vor der Halbzeit drehte Pieter-Marvin Wolf das Spiel zu Gunsten der Gastgeber (45.). Zwar konnte Caner Özcin in der 53. Minute erneut ausgleichen, lange Zeit sah es nach seiner Punkteteilung aus, doch kurz vor dem Abpfiff (83.) war es erneut Bogdan Rangelov, der mit seinem zweiten Treffer für den ersten Saisonsieg seines Teams sorgte.

Im zweiten Verfolgerduell des Tages trennten sich der FC Viktoria und der BFC Dynamo torlos. Der BFC findet sich nun auf dem sechsten, Viktoria auf dem achten Tabellenplatz wieder. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt.

An der Tabellenspitze konnte sich Lok Leipzig durch einen Sieg in Halberstadt zumindest über Nacht die Tabellenspitze sichern. Die VSG Altglienicke und Herthas Amateure treffen erst am Samstag (13:30 Uhr) im Spitzenspiel aufeinander.