Fußball-Regionalliga - Cottbus-Coach Wollitz: "Ohne neue Spieler kein Aufstieg"

29.11.19 | 18:28 Uhr

Vor dem letzten Hinrundenspiel am Sonntag in Lichtenberg appelliert der Cottbuser Trainer Wollitz an die Klubspitze, personell nachzulegen. "Drei bis vier neue Spieler" fordert er in der Winterpause - sonst sei der erhoffte Aufstieg nicht zu schaffen. Von Andreas Friebel

Seit elf Spielen hat Energie Cottbus in der Regionalliga nicht mehr verloren. Und wäre vor zwei Wochen nicht das durchaus verdiente Aus im Landespokal (1:2 in Luckenwalde) gekommen, wäre die Welt in der Lausitz bestimmt in Ordnung. Sie ist es aber nicht. Denn schon seit Wochen spielt Cottbus weniger souverän, als es die Siegesserie auf den ersten Blick verdeutlicht. Deshalb fordert FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz drei bis vier Neuzugänge für die Winterpause. "Ohne neue Spieler kein Aufstieg"- so seine simple und durchaus nachvollziehbare Feststellung.

Infobox Winterfahrplan von Energie Cottbus Die Weihnachtspause beginnt für die Energie-Spieler in diesem Jahr am 15. Dezember. Das erste Training findet am 6. Januar 2020 statt. Bis zum ersten Pflichtspiel am 2. Februar 2020 in Erfurt plant der FC Energie mindestens vier Tests, darunter gegen Drittligist Chemnitzer FC.

Am Donnerstag machte er auf der Pressekonferenz vor der Partie beim SV Lichtenberg 47 (Sonntag ab 13.30 Uhr im Livestream auf rbb24.de) deutlich, dass seine Mannschaft bislang "Außergewöhnliches leistet". Mit diesem kleinen Kader, der zudem der zweitjüngste der Regionalliga Nordost ist, seien "33 Punkte nach 16 Spieltagen keine Selbstverständlichkeit", so Wollitz.

Wollitz mit großem Respekt vor Lichtenberg

Bevor sich Energie Cottbus aber Gedanken zum Thema Aufstieg machen kann, müssen die Lausitzer zunächst mal Tabellenerster werden. Und das am liebsten schon vor der Weihnachtspause. Von den bis dahin noch ausstehenden drei Partien gegen Berliner Teams (Lichtenberg, Altglienicke und Herthas U23) schätzt Wollitz die jetzt anstehende Aufgabe als die "wohl schwierigste" ein. "Lichtenberg ist der beste Aufsteiger in dieser Saison, mit tollen Ergebnissen. Da werden wir taktisch voll gefordert sein", sagt Wollitz.

Derzeit liegt Energie mit zwei Punkten Rückstand auf Platz zwei. Lichtenberg ist auf Rang sieben zu finden und seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Hertha BSC, Altglienicke und auch Lok Leipzig bissen sich am Aufsteiger die Zähne aus. "Trotzdem muss unser Anspruch sein, zu gewinnen. Auch mit Blick auf die Tabelle ist ein Sieg sehr wichtig", so Wollitz.

Letztes Duell mit Lichtenberg vor 43 Jahren

Um herauszufinden, wann sich beide Mannschaften das letzte Mal gegenüberstanden, muss schon sehr tief im Archiv gekramt werden. In der Saison 1972/73 spielten die Teams gemeinsam in der DDR-Liga. Das Hinspiel in Berlin im Oktober 1972 ging mit 3:1 an die Lausitzer. Im Rückspiel wurde es noch deutlicher. Am 8. April 1973 gab es ein 5:0 in Cottbus. Danach gab es keine Duelle mehr zwischen beiden Teams. Zum Schluss noch der Blick auf die Cottbuser Personalsituation: Nach seiner Gelbsperre wird am Sonntag Dimitar Rangelov wieder in der Startelf stehen. Niclas Ehrlbeck hingegen fällt mit muskulären Problemen weiter aus. Sendung: rbb UM6, 29.11.2019, 18 Uhr