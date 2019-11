"Es gibt da etwas, was den Berliner zum Berg treibt"

Gerade so kommen die Berge in Berlin über 100 und in Brandenburg über 200 Meter. Das tut der Bergsteiger- und Kletterbegeisterung der Bewohner aber keinen Abbruch. Vor 150 Jahren wurde der Alpenverein Deutschland gegründet - und die Sektion Berlin.