VSG Altglienicke springt an die Tabellenspitze

Am 14. Spieltag der Regionalliga Nordost ist der VSG Altglienicke erneut der Sprung an die Tabellenspitze gelungen. Das Team von Coach Karsten Heine und Co-Trainer Torsten Mattuschka konnte in einer umkämpften und phasenweise turbulenten Partie den Berliner Nachbarn Viktoria Berlin 3:2 besiegen. Nach frühem Rückstand durch Rafael Brand (6. Minute), schwächten sich die Gastgeber aus Altglienicke nur zwei Minuten später weiter selbst. Johan Nzi konnte sich nach einem Angriff der Lichterfelder nicht anders als mit einem Foul behelfen, welches der Schiedsrichter als Notbremse wertete. Eine harte Entscheidung.