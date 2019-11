Energie Cottbus hat in Fürstenwalde durch einen Treffer in letzter Minute noch einen Punkt gerettet. Berkan Taz erzielte den späten Ausgleich. Altglienicke eroberte im Parallelspiel die Tabellenführung.

Und trotzdem hatte Cottbus am Samstagnachmittag Schwierigkeiten mit dem löchrigen Fürstenwalder Platz. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz ging zwar zwei Mal in Führung, sah dann aber lange Zeit wie der Verlierer aus, doch kurz vor Schluss rettete Berkan Taz seiner Mannschaft mit seinem Treffer das 3:3-Remis.

Das Spiel brauchte einige Zeit, um an Fahrt aufzunehmen. Zwar hatten die Gastgeber in der Anfangsphase leichte Feldvorteile, gute Chancen bekamen die Zuschauer aber nicht zu sehen. Dann wurde es kurz spektakulär: Zunächst brachte Berkan Taz Cottbus durch einen schön gezirkelten Freistoß in Führung (10. Minute), ehe Luca Schulz mit einem Traumtor aus der Distanz die Energie-Führung nur eine Minute später egalisierte.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war Cottbus zunächst hauptsächlich durch die guten Standardsituationen von Taz gefährlich. Seine Mitspieler konnten die scharf getretenen Freistöße aber nicht verwerten. Energie spielte in den zweiten 45 Minuten nicht zielstrebig genug und musste daher in der 60. Minute den verdienten Ausgleich hinnehmen. Kimmo Hovi spielte Darryl Geurts mit einem schönen Pass frei, der Stürmer verwandelte mit seinem sechsten Saisontreffer zum erneuten Ausgleich.

Und Fürstenwalde blieb die bessere Mannschaft, hatte kurz nach dem Ausgleich weitere gute Möglichkeiten. Für Cottbus hatte Taz in der 68. Minute die beste Chance, vergab aber ebenfalls. Besser machte es wenig später erneut Luca Schulz auf der anderen Seite. In der 73. Minute spitzelte der Rechtsaußen den Ball vorbei an Lennart Moser ins Cottbuser Tor und drehte das Spiel für seine Mannschaft.

Lange Zeit sah es so aus, als würde Cottbus trotz zweimaliger Führung am Ende ohne Punkte aus Fürstenwalde abreisen, kurz vor Schluss sorgte allerdings der starke Taz für späten Jubel bei den mitgereisten Energie-Fans. Zwar hatten beide Mannschaften auch in der Nachspielzeit noch Chancen, teilten sich aber am Ende die Punkte.