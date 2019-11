Kritiker Land Brandenburg Donnerstag, 14.11.2019 | 18:00 Uhr

Erfolgreichster Übungsleoter nach Punkten, hmm, Statistik ist toll, aber vielleicht ist Herr Wollitz auch der teuerste Trainer des FCE? Und wenn man dies im Verhältnis zur derzeitigen Viertklassigkeit des FCE setzt, relativiert sich die obige Aussage m.E. über Herrn Wollitz wieder. Alle seine Bedingungen die er an den FCE bisher gestellt hatte, wurdem ihm im Rahmen der Möglichkeiten des FCE doch erfüllt. Aber wo steht der FCE heute .... 4. Liga und vor der Frage, wie lange er sich die derzeitigen Ausgaben für Mannschaft und Stadion noch Leisten kann und will. Da finde ich es schon fragwürdig und vielleicht auch von Herrn Wollitz sehr egoistisch weiterhin Befingungen zu stellen, die mit Sicherheit wieder zu Mehrausgaben führen werden. Lieber mal kleine Brötchen backen und langsam zum Erfolg kommen, als sehenden Auges in die finazielle Katastrophe zu steuern. Beispiele gibt es ja leider in den Regios und der 3. Liga zur Genüge. Die Bedingungen könnten sonst der Sargnagel des FCE sein.