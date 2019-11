Bild: imago images/foto2press

Regionalliga Nordost - Babelsberger Abstiegsängste verschärfen sich

30.11.19 | 12:09

Die Abgstiegsängste des SV Babelsberg in der Regionalliga Nordost verschärfen sich weiter. Die Mannschaft von Interimstrainer Philip Saalbach verlor am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den Berliner Athletik-Klub deutlich mit 0:4. Babelsberg blieb damit auch im dritten Spiel in Serie ohne Sieg, in der gesamten Spielzeit feierte das Team erst einen Dreier.

Abstand auf Nichtabstiegsplatz groß

Überragender Mann für die Gastgeber war der 24-Jährige Tolcay Cigerci, der seine Mannschaft mit drei Treffern zum Sieg führte (39., 45.+1, 67.). Zudem trug sich Cihan Kahraman in der 85. Minute in die Torschützenliste ein. Babelsberg steckt durch die Niederlage weiter im Tabellenkeller der Regionalliga Nordost fest. Bei einem Sieg von Halberstadt (gegen Auerbach) am Sonntag könnte der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz bereits sieben Punkte betragen. Babelsberg steht nach 17 Spielen mit nur elf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Berliner AK befindet sich hingegen auf dem zehnten Rang und damit im gesicherten Mittelfeld.



Altglienicke weiterhin Spitzenreiter

Im Spitzenduell gegen Lok Leipzig behauptete die VSG Altglienicke durch ein 2:2-Unentschieden die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost. Altglienicke kam dabei nach einen 0:2-Rückstand zurück. Robert Zickert brachte Leipzig bereits in der ersten Minute in Führung, Matthias Steinborn erhöhte noch vor der Halbzeit (42.). Allerdings gelang es Altglienicke, durch Tom Scheffel schon wenig später (43.) zu verkürzen. In der 62. Minute sorgte Kevin Kahlert für den wichtigen Ausgleichstreffer, der die VSG mit 36 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz hält. Im letzten Duell am Freitagabend trennten sich die Amateure von Hertha BSC und Rot-Weiß Erfurt torlos. Hertha könnte durch einen Sieg von Cottbus (in Lichtenberg) am Sonntag auf den vierten Tabellenplatz abrutschen.

Fußball Regionalliga und Oberligen Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Mittwoch, 27.November, 19.00 Uhr BFC Dynamo - Wacker Nordhausen 3:1 (2:1) Freitag, 29.November, 18.00 Uhr Hertha BSC II - Rot-Weiß Erfurt 0:0 Freitag, 29.November, 19.00 Uhr VSG Altglienicke - FC Lok Leipzig 2:2 (1:2) SV Babelsberg 03 - Berliner AK 07 0:4 (0:2) Sonntag, 01.Dezember, 13.30 Uhr Lichtenberg 47 - Energ.Cottbus -:- (-:-) Germania Halberstadt - VfB Auerbach -:- (-:-) Union Fürstenwalde - Optik Rathenow -:- (-:-) Bischofswerdaer FV - ZFC Meuselwitz -:- (-:-) Wacker Nordhausen - FC Viktoria 1889 -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. VSG Altglienicke 17 11 3 3 44:21 +23 36 2. FC Lok Leipzig 17 9 7 1 31:19 +12 34 3. Hertha BSC II 17 10 3 4 47:25 +22 33 4. Energ.Cottbus 16 10 3 3 39:26 +13 33 5. Wacker Nordhausen 16 9 2 5 37:25 +12 29 6. BFC Dynamo 16 7 4 5 20:21 -1 25 7. Lichtenberg 47 16 6 5 5 22:17 +5 23 8. Union Fürstenwalde 16 6 4 6 28:23 +5 22 9. FC Viktoria 1889 16 4 9 3 17:13 +4 21 10. Berliner AK 07 17 5 5 7 29:28 +1 20 11. VfB Auerbach 16 6 2 8 29:34 -5 20 12. Chemie Leipzig 16 4 7 5 17:19 -2 19 13. ZFC Meuselwitz 16 5 4 7 23:27 -4 19 14. Rot-Weiß Erfurt 17 3 7 7 16:25 -9 16 15. Germania Halberstadt 16 3 6 7 20:28 -8 15 16. Optik Rathenow 16 3 5 8 13:32 -19 14 17. SV Babelsberg 03 17 1 8 8 17:32 -15 11 18. Bischofswerdaer FV 16 2 2 12 13:47 -34 8 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Freitag, 29.November, 19.30 Uhr FC Strausberg - TSG Neustrelitz 1:1 (1:1) Greifswalder FC - Tennis Borussia Berlin 0:0 Freitag, 29.November, 20.00 Uhr MSV Pampow - SV Victoria Seelow 2:2 (1:0) Samstag, 30.November, 13.00 Uhr Torgelower FC Greif - F.C. Hertha 03 Zehlendorf -:- (-:-) Brandenburger SC Süd 05 - Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin -:- (-:-) Samstag, 30.November, 14.00 Uhr SC Staaken 1919 - 1.FC Lok Stendal -:- (-:-) Sonntag, 01.Dezember, 13.00 Uhr SV Tasmania Berlin - Charlottenburger FC Hertha 06 -:- (-:-) F.C. Hansa Rostock II - Ludwigsfelder FC -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 14 10 2 2 43:11 +32 32 2. Greifswalder FC 13 9 3 1 26:11 +15 30 3. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 13 9 2 2 31:13 +18 29 4. F.C. Hansa Rostock II 13 8 3 2 38:15 +23 27 5. TSG Neustrelitz 14 7 4 3 21:18 +3 25 6. MSV Pampow 14 7 3 4 32:15 +17 24 7. Torgelower FC Greif 13 6 2 5 22:17 +5 20 8. Ludwigsfelder FC 14 5 3 6 24:26 -2 18 9. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 13 4 5 4 17:19 -2 17 10. SC Staaken 1919 13 4 3 6 29:25 +4 15 11. SV Victoria Seelow 15 3 6 6 21:36 -15 15 12. SV Tasmania Berlin 13 3 2 8 17:25 -8 11 13. FC Strausberg 15 3 2 10 16:46 -30 11 14. 1.FC Lok Stendal 12 1 7 4 11:23 -12 10 15. Brandenburger SC Süd 05 14 2 3 9 10:29 -19 9 16. Charlottenburger FC Hertha 06 13 1 2 10 7:36 -29 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Freitag, 29.November, 19.30 Uhr SG Union Sandersdorf - FC International Leipzig 0:2 (0:2) Samstag, 30.November, 13.00 Uhr VfB 1921 Krieschow - FC Eilenburg -:- (-:-) FSV Martinroda - TV Askania Bernburg -:- (-:-) VFC Plauen - FC Oberlausitz Neugersdorf abges. Samstag, 30.November, 14.00 Uhr VfL 96 Halle - FSV Wacker Nordhausen II -:- (-:-) Sonntag, 01.Dezember, 13.00 Uhr 1.FC Merseburg - FC Carl Zeiss Jena II -:- (-:-) VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - FC Einheit Rudolstadt -:- (-:-) FC Grimma - FSV 63 Luckenwalde -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FSV 63 Luckenwalde 13 10 2 1 46:16 +30 32 2. FC Carl Zeiss Jena II 14 9 2 3 28:16 +12 29 3. FC International Leipzig 14 7 2 5 28:13 +15 23 4. FC Einheit Rudolstadt 13 6 5 2 25:12 +13 23 5. 1.FC Merseburg 13 7 2 4 34:28 +6 23 6. VFC Plauen 13 7 2 4 27:23 +4 23 7. FC Eilenburg 13 5 6 2 28:19 +9 21 8. SG Union Sandersdorf 15 5 5 5 26:18 +8 20 9. FC Oberlausitz Neugersdorf 13 6 2 5 23:24 -1 20 10. FC Grimma 13 6 1 6 26:27 -1 19 11. FSV Wacker Nordhausen II 13 5 3 5 29:31 -2 18 12. VfL 96 Halle 13 5 3 5 17:26 -9 18 13. VfB 1921 Krieschow 13 4 2 7 26:36 -10 14 14. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 13 1 3 9 14:32 -18 6 15. TV Askania Bernburg 13 2 0 11 14:41 -27 6 16. FSV Martinroda 13 0 2 11 15:44 -29 2 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte