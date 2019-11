Es war eine der Szenen, die vom Berlin-Derby in Erinnerung bleiben werden: Rafal Gikiewicz, der nach Abpfiff den Platzsturm einiger Chaoten verhinderte. Nun spricht der Union-Keeper über die Vorfälle, die Reaktion seiner Frau - aber auch die nächsten sportlichen Ziele.

Es ist ein bisschen schade. Es wäre schöner, wenn wir über unseren Sieg reden könnten. Wir haben das Derby gewonnen. Das ist eigentlich das wichtige Thema. Wir wollten nach dem Spiel einfach mit unseren Fans jubeln - und ein paar Leute kommen auf den Platz. Ich habe dann in polnischer, deutscher und englischer Sprache gesagt, dass sie rausgehen müssen, weil der Verein sonst noch mehr Probleme und Strafen bekommt. Im Stadion waren auch meine und andere Kinder. Wir brauchen nicht noch mehr Chaos. Meine Reaktion war deshalb - glaube ich - ganz natürlich.

Da sitzt er vor den Medienvertretern. Rafal Gikiewicz. Das zweite Mal in dieser Saison hatte er im Derby gegen Hertha BSC kein Gegentor kassiert und damit - wenn auch wenig geprüft - nicht den kleinsten Anteil am Sieg. Doch im Mittelpunkt stand er nach der historischen Partie aus einem anderem Grund. Mit beherztem Einsatz hatten der Torwart und mit ihm einige andere Union-Spieler Chaoten zurückgedrängt, die vermummt aufs Spielfeld gestürmt waren. Eine mutige Aktion, die für Sprechchöre im Stadion sorgte - und ihm große Anerkennung weit über Berlin hinaus bescherte. Nun schildert der 32-Jährige noch einmal die Situation und spricht über ...

... seine Wahrnehmung der Vorfälle während der Partie:

Meine Kinder mussten nach zehn Minuten reingehen und das ganze Spiel im VIP-Bereich gucken. Es ist nicht normal, dass sie (Anm. d. Red.: Anhänger von Hertha BSC aus dem Gästeblock) eine Rakete Richtung Tribüne mit normalen Leuten schießen. Aber wir können da nichts machen. Wir müssen auf dem Platz stehen, uns konzentrieren und Fußball spielen. Das ist unsere Aufgabe. Wir wollten das Spiel gewinnen und das ist - glaube ich - hochverdient gelungen. Aber klar ist: Unser Ziel ist es nicht nur der Sieg gegen Hertha, sondern der Klassenerhalt. Wir müssen uns jetzt auf den nächsten Gegner konzentrieren.

... sein Verhältnis zu den Fans:

Ich bin jetzt seit 18 Monaten hier und arbeite. Ich habe Respekt vor unseren Zuschauern - und sie müssen Respekt vor unseren Spielern und mir haben. Wir wollen alle die Klasse halten. Das können wir nur zusammen schaffen. Wenn wir eine Strafe bekämen und zum Beispiel auswärts ohne Fans spielen müssten, dann ist das schlimm für uns. Es sind acht, zehn oder 15 Leute auf den Platz gekommen. Was wollten die machen? Es war Polizei da. Der Gästeblock war zu. Wollten die nur hundert Meter laufen, eine Show veranstalten und wieder zurück? Das verstehe ich nicht. Und ich glaube, jeder Unioner hat die gleiche Meinung.

... den Chaoten, der ihn beim versuchten Platzsturm an den Hals packte:

Ja, er hat das ein bisschen gemacht. Aber er war 1,50 Meter groß (lacht). Was kann der tun?

... Angst vor einer möglichen Eskalation:

Nein, die hatte ich nicht. Meine Frau hat mir zu Hause gesagt: 'Du bist ein Idiot, was machst du? Du hättest verletzt werden können.' Aber es war einfach ein Impuls. Ich will für Ordnung sorgen. Es war zu viel Pyro, zu viele Raketen auf dem Feld, zu viel Chaos. Wir haben das Spiel gewonnen und müssen danach Klasse zeigen. Auf unserer Seite bleiben - und tanzen und singen. Wir haben das erste historische Bundesliga-Derby gegen Hertha gewonnen. Warum machst du da so blöde Sachen und kommst mit Masken auf den Platz?