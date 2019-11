Bild: imago/IconSMI

Ex-Berliner in den USA - Kreilach ist für Union immer noch ein Familienmitglied

21.11.19 | 10:02 Uhr

Damir Kreilach wechselte im Februar 2018 in die amerikanische Major League Soccer. Mit rbb|24 spricht der ehemalige Kapitän von Union Berlin über seine neue Heimat in Utah und den Bundesliga-Aufstieg seiner alten Mannschaft. Von Simon Wenzel



"Es geht ihm gut": Das ist so ein klassischer Satz, wenn jemand mit dem ausgeflogenen Kind der Familie gesprochen hat und danach berichtet. Wer mit Damir Kreilach spricht, der kann diese Aussage guten Gewissens den Union-Fans übermitteln. Der Kroate gehört bei Union immer noch zur Familie. In seinen viereinhalb Jahren bei den Eisernen spielte er sich in die Herzen der Anhänger und wechselte dann 2018 etwas überraschend nach Amerika.

"Familie": Damir Kreilach bei seiner Verabschiedung von Union im Februar 2018. Bild: imago/Nordphoto

Einen "Lebenstraum" nannte Kreilach die USA damals und seine Erwartungen wurden nicht enttäuscht, wie er am Telefon berichtet: "Ich bin sehr glücklich", sagt er über sein Leben im Bundesstaat Utah, "meine Familie fühlt sich wohl, es ist alles sehr ruhig hier", erzählt der 30-Jährige über seine neue Heimat, die 200.000 Einwohner-Stadt Salt Lake City. Gewohnt höflich und auf Deutsch redet Kreilach. Wir erreichen ihn im Urlaub in seiner Heimat Kroatien, denn in der US-Amerikanischen Major League Soccer (MLS) ist gerade Saisonpause.

In den Playoffs am Meister gescheitert

Die kann bei den Profis der MLS schon mal lang sein. Am 24. Oktober endete die Spielzeit für Kreilach und sein Team Real Salt Lake City, im Playoff-Viertelfinale war Schluss gegen den späteren Meister Seattle Sounders. Erst Mitte Januar geht die Vorbereitung wieder los, die Saison startet im Februar. Jetzt ist also Ruhe angesagt. "Ich mache so ungefähr drei Wochen komplett Pause und fange dann ab 8. Dezember wieder mit einem Trainingsplan an, den mir der Club gegeben hat", erzählt Krailach. Mit der zurückliegenden Spielzeit ist er zufrieden. "Wir haben fast alle Ziele erreicht, darauf können wir stolz sein", sagt er. Das Playoff-Aus gegen Seattle lässt sich im Nachhinein leichter verkraften, weil die Sounders später den Titel gewannen: "Wir sind einfach gegen ein gutes Team ausgeschieden." Ohnehin ist das Erreichen der Playoffs ein Erfolg für Salt Lake, denn das Team zählt zu den Vereinen mit dem niedrigsten Etat in der Liga.

Kreilach hat wieder eine "Familie" gefunden

Kreilach selbst zählt zu den Top-Spielern im Team. Seit seinem Wechsel von Union nach Amerika kommt er auf insgesamt 70 Spiele in zwei Saisons (18 Tore und 8 Vorlagen) und führte sein Team auch schon als Kapitän aufs Feld. "Einen super Schritt nach vorne", nennt der Mittelfeldspieler seinen Wechsel, auch wenn er den Weggang von Union noch immer als die "schwerste Entscheidung meiner Karriere" bezeichnet. Er sieht die nordamerikanische Profiliga im weltweiten Vergleich sogar schon unter den "besten zehn Ligen" und schwärmt von dem Potential, dass der amerikanische Fußball zeigt. "Ich denke in fünf bis sieben Jahren wird es eine der besten Ligen der Welt sein", sagt er. Vor allem die Professionalität, mit der in den Staaten gearbeitet und wie in Trainingsmöglichkeiten investiert wird, beeindruckt ihn. Außerdem - und das darf man einem, der erst für drei Klubs in seiner Karriere gespielt hat, glauben - hat er wieder eine Familie gefunden. "Alle meine Vereine haben sich wie eine zweite Familie angefühlt, sage ich. In Rijeka war es so, bei Union war es einfach überragend, dort habe ich Freunde fürs Leben gefunden und so ist es auch jetzt wieder", beschreibt Kreilach.



Kurzbiografie Damir Kreilach

Alter: 30 Geboren in: Vukovar, im damaligen Jugoslawien Staatsangehörigkeit: Kroate Beim 1. FC Union Berlin: 2013 bis 2018 Weitere Stationen: HNK Rijeka, Real Salt Lake

Zweitligaspiele: 149

(alle für den 1. FC Union) Zweitligatore: 33

Unions Aufstieg: "Überragend!"

Der Kontakt zu seiner Berliner Familie ist aber längst nicht abgerissen. Mit vielen bei Union schreibt der Ex-Kapitän sich regelmäßig Nachrichten: Unter anderem zu Präsident Dirk Zingler, Pressesprecher Christian Arbeit und Spielern wie Christopher Trimmel und Michael Parensen hat er noch Kontakt. "Berlin wird immer in meinem Herzen bleiben, meine Tochter ist hier geboren. Aber auch die Zeit bei Union, diese Stimmung im Stadion." Natürlich hat auch er den Aufstieg der Eisernen im Sommer verfolgt - als begeisterter Zuschauer: "Das war einfach überragend, die Jungs haben Vereinsgeschichte geschrieben!" Geht es nach ihm, muss Unions Weg noch lange nicht zu Ende sein. "Natürlich müssen sie erstmal die Klasse halten, aber ich glaube sie haben noch mehr Qualität: Ich sehe Union im Kampf um einen Europa-League-Platz - klar wird das schwer, aber alles ist möglich", sagt Kreilach und freut sich: "Es macht einfach gerade echt viel Spaß, Union zu verfolgen." So oft es geht, macht er das auch im Stadion, wenn er im Urlaub in Kroatien ist. Dann gehören Kurztrips nach Berlin zum festen Programm. Auch das Spiel gegen Gladbach am Samstag (15:30 Uhr) will er sich möglichst im Stadion anschauen.

Ein paar Jahre will Damir Kreilach noch spielen, am liebsten in der MLS bei Salt Lake City. Aktuell gilt sein Vertrag in Amerika noch ein Jahr, aber ginge es nach ihm, dann bliebe er gerne noch länger. Denn darauf, dass er so selten seine Vereine gewechselt hat, ist er schon stolz. Im Fußballgeschäft will Kreilach auch nach der Karriere bleiben. Wo, das weiß er noch nicht, am liebsten aber in einer seiner fußballerischen Familien - vielleicht ja bei Union.