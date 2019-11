Der erste Schritt ist gemacht - und das ohne Mühe: Die Füchse Berlin haben die gute Vorlage aus dem Hinspiel veredelt und auch das Heimspiel gegen den schwedischen Spitzenclub HK Malmö in der Qualifikationsrunde des EHF-Cups gewonnen. 27:26 (13:11) stand es am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle, als die Schlusssirene ertönte. Damit hat der Hauptstadt-Club die Gruppenphase des Wettbewerbs erreicht. Diese beginnt am 8. Februar 2020.