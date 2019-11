Die Füchse Berlin basteln weiter kräftig an der Zukunft ihres Kaders: Die Berliner haben den dänischen Nationalspieler Lasse Andersson verpflichtet. Das gab der Verein am Montag bekannt. Der 25-Jährige steht noch in Diensten des FC Barcelona, wird jedoch im Sommer 2020 nach Berlin wechseln. Der Rückraumspieler unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre. Zuvor hatten die Füchse bereits Rückraumspieler Marian Michalczik und Trainer Jaron Siewert für die kommende Spielzeit verpflichtet.