Bild: imago images/Jan Huebner

Handball-Bundesliga - Todesfall überschattet Heimsieg der Füchse Berlin

28.11.19 | 22:14 Uhr

Der 28:22-Sieg der Füchse in der Handball-Bundesliga gegen Melsungen geriet am Donnerstagabend zur Nebensache. Vor dem Spiel stürzt ein Fan schwer und erliegt seinen Verletzungen. Das Spiel wird mit halbstündiger Verspätung angepfiffen.





Das Spiel in der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und der MT Melsungen ist von einem Todesfall überschattet worden. Vor der Partie stürzte am Eingang der Tribüne C in der Max-Schmeling-Halle ein Fan des Berliner Clubs schwer. Notarzt und Rettungssanitäter waren gleich zur Stelle, es kam aber jede Hilfe zu spät. Der Mann starb noch vor Ort in der Halle.

"Wir trauern gemeinsam mit den Angehörigen und seiner Ehefrau", sagte Füchse-Präsident Frank Steffel über das Hallenmikrofon: "Wir alle wissen, dass es in solchen Momenten viel Wichtigeres gibt als Handball." Allerdings habe die Witwe im Gespräch ausdrücklich "darum gebeten, das Spiel nicht abzusagen".

"Es war eine schwierige Entscheidung, diese Partie anzupfeifen. Wir haben uns gesagt, wir ziehen das jetzt durch, weil wir mitbekommen haben, dass die Witwe dieses Spiel stattfinden lassen wollte", sagte Füchse-Torhüter Silvio Heinvetter. Der Todesfall hatte auch die Gäste beschäftigt, wie Melsungens Michael Allendorf sagte: "Wir sind zwar Profisportler, aber wir sind keine Maschinen. Ich glaube, es hätte sich niemand beschwert, wenn diese Partie abgesagt worden wäre. So ein Fall geht natürlich vor und es hat uns alle stark mitgenommen."



Melsungen zu Beginn stärker

Der Beginn des Spiels wurde eine halbe Stunde nach hinten auf 19.30 Uhr verlegt. Die Füchse setzten dabei ihren Siegeszug durch ein 28:22 (15:15) vor 7.428 Zuschauern fort. Mit dem sechsten Pflichtspielsieg in Serie zogen Füchse in der Tabelle an den Hessen vorbei. Beste Berliner Werfer waren Fabien Wiede mit sieben und Tim Mattes mit sechs Toren. Wegen des Todesfalls begann die Partie mit gedrückter Stimmung. In der sechsten Minute gingen die Berliner zwar erstmalig in Führung (4:3), doch anschließend taten sich die Gastgeber schwer. Zu viele Fehler im Angriff und zu wenig Zugriff in der Abwehr sorgten dafür, dass Melsungen sich auf vier Tore absetzen konnte (7:11).



Füchse mit starkem Schlussspurt

Nach 15 Minuten kam Silvio Heinevetter für Dejan Milosavljev ins Berliner Tor. Und nun wachten die Gastgeber auf, standen besser in der Defensive und so kamen die Hessen nicht mehr so einfach zu Toren. Langsam holten die Füchse auf. Eine Minute vor der Pause glich Fabian Wiede zum 15:15 aus. Diesen Schwung nahmen die Berliner mit in die zweite Halbzeit und starteten gleich fulminant mit einem 6:1-Lauf. Melsungen brauchte allein neuneinhalb Minuten, um den ersten Treffer nach dem Seitenwechsel zu erzielen. Die Berliner Abwehr mit Heinevetter war nun kaum noch zu überwinden. So dominierten die Füchse die Partie bis zum Ende.



