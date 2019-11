Bild: imago images/Bernd König

23:22 gegen die Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin gewinnen nach Kraftakt

03.11.19 | 16:15 Uhr

Es wurde - wie erwartet - denkbar knapp: In einem dramatischen Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen jubelten am Ende die Füchse Berlin. Fabian Wiede und Dejan Milosavljev setzten die Glanzlichter dieses glücklichen Triumphs der Berliner.

Es war das Topspiel in der Handball-Bundesliga an diesem Wochenende: Der Tabellen-Achte, die Füchse Berlin, empfing den Tabellen-Fünften, die Rhein-Neckar Löwen. Und die Ausgangslage der Berliner war dabei wenig erfolgversprechend, denn von ihren vergangenen drei Spielen konnten sie nur eins gewinnen, sie brauchten also einen Sieg, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren. Und sie schafften genau das: Denkbar knapp mit einem Tor triumphierten die Füchse gegen die Rhein-Neckar-Löwen in Berlin.



Ein echtes Siebenmeter Festival

Die Füchse starteten gut in die Partie, gingen nach dem ersten Angriff durch Fabian Wiede mit 1:0 in Führung, doch die Rhein-Neckar Löwen rückten zu Beginn besser vor. Die folgenden Minuten wurden zu einem regelrechten Siebenmeter-Festival. Allein Uwe Gensheimer durfte vier Mal für die Gäste auf die Linie, die Hälfte seiner Würfe parierte Füchse-Keeper Dejan Milosavljev. Dem eigenen Torhüter und einem überragend aufspielenden Fabian Wiede war es zu verdanken, dass die Füchse nach den ersten zehn Spielminuten mit 5:4 Toren führten. In einer insgesamt hochklassigen Partie zeigten sich die Berliner in dieser Phase jedoch auch nicht makellos und vergaben ebenfalls zwei Strafwürfe. Immer wieder war es Fabian Wiede, der die Partie durch schnelle Zuspiele am Kreis am Laufen hielt und das Spiel der Füchse kontrollieren konnte. Wenig Tore sollten in den nächsten zehn Minuten fallen. Beide Torhüter konnten mit einer Quote von knapp 50 Prozent an gehaltenen Bällen in dieser Phase überzeugen, die Berlins Marsenic nach 20 Minuten mit dem 9:6 für die Gastgeber durchbrechen konnte.

Wiede und Milosavljev glänzen in der Max-Schmeling-Halle

Eine kuriose Szene ereignete sich nach 22 Spielminuten, als sich Paul Drux, von dem insgesamt wenig zu sehen war, und Hans Lindberg plus zwei Gegenspieler in einem Haufen über den Platz kugelten, auf der Jagd nach dem Ball. Verletzt wurde bei dieser Aktion niemand.

Die Rhein-Neckar Löwen zeigten sich weiter bissig und profitierten von schwächelnden Berlinern: Die Füchse taten sich schwer im Positionsspiel und überzeugten vor dem Ende der ersten Hälfte meist nur durch Einzelaktionen von Wiede und Jacob Holm. Vier Minuten vor der Pause stand es 9:9. Der an der Schulter verletzte Mattias Zachrisson sah dann von der Bank aus ein wildes Handballspiel: Kurz vor dem Pausenpfiff konnten die Füchse nach einer überragenden Finte von Hans Lindberg auf Johan Koch wieder in Führung gehen, neuer Spielstand 11:10, und Tim Matthes bescherte den Berlinern schließlich die zwei Tore-Führung, während Milosavljev hinten wie eine Mauer stand und fast alles abblockte.

Füchse ziehen davon

Wie sollte die zweite Hälfte anders starten, als mit einem Siebenmeter, den Hans Lindberg sicher verwandeln konnte. Im Anschluss wirkten die Löwen konsterniert und mussten aufpassen, im Spiel zu bleiben, denn die Füchse zogen schnell auf 16:11 davon. Die Rhein-Neckar Löwen nahmen immer öfter den Keeper aus dem Spiel, um zu siebt auf dem Feld agieren zu können, was die Partie deutlich hektischer machen sollte. Doch Dejan Milosavljevs Paraden hielten der Überzahl stand. Auch mit einem Mann mehr taten sich die Baden-Württemberger schwer. Für die Berliner ergaben sich dabei sogar freie Räume, vor allem außen. Nutznießer war Hans Lindberg, der zwölf Minuten vor Schluss die Füchse völlig frei mit seinem Tor zum 19:15 weiter auf Siegkurs halten konnte.

Feuerwerk in den letzten zwei Minuten

Die letzten zehn Minuten wurden dann noch einmal spannend. Auch die Füchse nahmen ihren Torwart raus um eine Überzahl-Situation zu erzeugen, was dem Gegner neue Chancen bot und die Löwen zwischenzeitlich auf zwei Tore wieder herankommen ließ. Auch Coach Velimir Petkovic wurde zusehends nervöser am Spielfeldrand und fing an, wild zu gestikulieren. Doch mit dem Zug zum Tor und vor allem mit erfolgreichen Abschlüssen taten sich die Berliner schwer, fünf Minuten vor Schluss stand es plötzlich nur noch 22:21 für die Heimmannschaft. Während Torwart Milosavljev den Kopf schüttelte, wurden die letzten zwei Minuten eine hitzige Partie, geprägt von Fehlern der Füchse. Zwei Minuten vor Schluss konnten die Rhein-Neckar-Löwen ausgleichen und die Fünf-Tore-Führung war verspielt. Die Schlussszenen: 32 Sekunden standen noch auf der Uhr, da nahm Trainer Petkovic nochmal die Auszeit für eine letzte Motivation an seine Mannschaft - mit Erfolg. Nach schönem Passspiel konnte Hans Lindberg die Füchse erneut in Führung bringen, gefolgt von einer Auszeit der Löwen, 25 Sekunden vor Ende. Es war klar, der letzte Angriff blieb auf der Seite der Gäste, die drei Sekunden vor Schluss den entscheidenden Angriff probierten, und dieser Angriff landete in den Händen von Dejan Milosavljev, dem ein Siegesbrüllen folgte. Nach spannenden Kampf gewannen die Füchse am Ende verdient mit 23:22 und treffen am kommenden Sonntag auf Nordhorn-Lingen.

Sendung: rbb UM6 | 03.11.2019 | 18:00 Uhr

Ergebnisse Handball 1. Bundesliga, Männer

1. Bundesliga Frauen

2. Bundesliga Nord Männer

2. Bundesliga Nord, Frauen

3. Liga Nord, Männer

3. Liga Nord, Frauen

Oberliga Ostsee-Spree, Männer

Oberliga Ostsee-Spree, Frauen

Verbandsliga Berlin, Männer

Verbandsliga Berlin, Frauen

Verbandsliga Brandenburg, Männer

Verbandsliga Brandenburg, Frauen

Europapokal-Wettbewerbe Donnerstag, 31.Oktober THW Kiel - MT Melsungen 38:26 TSV Hannover-Burgdorf - HSG Nordhorn-Lingen 30:29 Die Eulen Ludwigshafen - Bergischer HC 27:27 Samstag, 02.November TVB Stuttgart - SG Flensburg-Handewitt 23:23 Sonntag, 03.November Füchse Berlin - Rhein-Neckar Löwen 23:22 DHfK Leipzig - SC Magdeburg -:- Frisch Auf! Göppingen - TBV Lemgo -:- GWD Minden - HBW Balingen-Weilstetten -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. TSV Hannover-Burgdorf 11 326:289 19:3 2. THW Kiel 9 283:238 16:2 3. SG Flensburg-Handewitt 11 287:262 16:6 4. MT Melsungen 11 301:302 15:7 5. DHfK Leipzig 10 281:284 14:6 6. SC Magdeburg 11 349:307 14:8 7. Rhein-Neckar Löwen 11 314:286 14:8 8. Füchse Berlin 11 305:277 14:8 9. HC Erlangen 11 286:293 10:12 10. Frisch Auf! Göppingen 10 256:256 9:11 11. HSG Wetzlar 10 291:295 9:11 12. GWD Minden 10 261:268 9:11 13. Bergischer HC 11 294:306 9:13 14. HBW Balingen-Weilstetten 9 256:275 6:12 15. TVB Stuttgart 10 252:284 5:15 16. TBV Lemgo 10 273:302 4:16 17. Die Eulen Ludwigshafen 11 267:307 3:19 18. HSG Nordhorn-Lingen 11 274:325 2:20 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Mittwoch, 06.November SG BBM Bietigheim - Thüringer HC -:- Samstag, 09.November Borussia Dortmund - Frisch Auf Göppingen -:- HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg -:- Kurpfalz Bären - FSV Mainz 05 -:- TuS Metzingen - Bad Wildungen Vipers -:- HSG Bensheim/Auerbach - Bayer Leverkusen -:- Sonntag, 10.November Buxtehuder SV - Neckarsulmer SU -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. Borussia Dortmund 5 167:132 10:0 2. HSG Blomberg-Lippe 5 138:114 10:0 3. SG BBM Bietigheim 5 155:126 9:1 4. Thüringer HC 5 177:107 8:2 5. TuS Metzingen 5 155:138 6:4 6. Buxtehuder SV 5 154:142 6:4 7. HSG Bensheim/Auerbach 5 153:144 6:4 8. Bayer Leverkusen 5 124:126 6:4 9. VfL Oldenburg 5 125:156 3:7 10. Frisch Auf Göppingen 5 137:151 2:8 11. Kurpfalz Bären 5 127:160 2:8 12. Neckarsulmer SU 5 118:155 2:8 13. Bad Wildungen Vipers 5 137:160 0:10 14. FSV Mainz 05 5 114:170 0:10 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Donnerstag, 31.Oktober Handball Sport Verein Hamburg - VfL Lübeck-Schwartau 29:21 TSV Bayer Dormagen - VfL Gummersbach 22:28 DJK Rimpar Wölfe - HSG Konstanz 26:24 Freitag, 01.November TuS Ferndorf - TV 05/07 Hüttenberg 28:30 Samstag, 02.November EHV Aue - ThSV Eisenach 28:26 Tus N-Lübbecke - HSG Konstanz 23:23 TV Emsdetten - SG BBM Bietigheim 30:27 HSC 2000 Coburg - ASV Hamm-Westfalen 36:28 Sonntag, 03.November HSG Krefeld - HC Elbflorenz 2006 -:- DJK Rimpar Wölfe - TuSEM Essen -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. HSC 2000 Coburg 10 296:252 16:4 2. TuSEM Essen 9 271:229 14:4 3. VfL Gummersbach 10 265:230 13:7 4. ASV Hamm-Westfalen 10 278:249 13:7 5. Handball Sport Verein Hamburg 10 280:259 13:7 6. ThSV Eisenach 10 277:268 13:7 7. DJK Rimpar Wölfe 10 228:229 13:7 8. TSV Bayer Dormagen 10 286:266 10:10 9. Tus N-Lübbecke 10 232:234 10:10 10. EHV Aue 10 268:283 10:10 11. TV Emsdetten 10 246:262 8:12 12. SG BBM Bietigheim 10 247:267 8:12 13. TuS Ferndorf 10 236:265 8:12 14. HC Elbflorenz 2006 9 243:266 7:11 15. VfL Lübeck-Schwartau 10 237:245 7:13 16. TV 05/07 Hüttenberg 10 243:260 7:13 17. HSG Konstanz 11 276:297 6:16 18. HSG Krefeld 9 190:238 2:16 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 09.November TSV Nord Harrislee - SV Union Halle-Neustadt -:- SG H2Ku Herrenberg - Füchse Berlin -:- SG 09 Kirchhof - SV Werder Bremen -:- HC Leipzig - HSG Freiburg -:- HSV Solingen-Gräfrath - HC Rödertal -:- HL Buchholz 08-Rosengarten - BSV Sachsen Zwickau -:- TG Nürtingen - TVB Wuppertal -:- Sonntag, 10.November TuS Lintfort - VfL Waiblingen -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. SV Union Halle-Neustadt 7 216:172 14:0 2. HL Buchholz 08-Rosengarten 6 193:135 12:0 3. Füchse Berlin 6 172:159 10:2 4. TSV Nord Harrislee 7 213:178 10:4 5. BSV Sachsen Zwickau 7 199:176 10:4 6. VfL Waiblingen 7 203:196 9:5 7. SG H2Ku Herrenberg 7 200:197 9:5 8. HC Rödertal 6 150:152 6:6 9. TuS Lintfort 7 164:184 6:8 10. HSG Freiburg 7 167:188 6:8 11. TVB Wuppertal 7 164:185 6:8 12. HC Leipzig 6 173:188 4:8 13. TG Nürtingen 7 167:182 2:12 14. SG 09 Kirchhof 7 172:194 2:12 15. SV Werder Bremen 7 174:207 2:12 16. HSV Solingen-Gräfrath 7 170:204 0:14 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Donnerstag, 31.Oktober Mecklenburger Stiere Schwerin - HG Hamburg-Barmbek 29:19 Freitag, 01.November SC Magdeburg II - 1.VfL Potsdam 24:29 Samstag, 02.November TuS Vinnhorst - HSV Hannover 26:26 HSG Ostsee N/G - Eintracht Hildesheim 28:30 Oranienburger HC - SV Anhalt Bernburg 21:27 Handball Hannover-Burgwedel - Dessau-Roßlauer HV 14:32 Füchse Berlin Reinickendorf II - HC Empor Rostock 21:27 TSV Burgdorf II - TSV Altenholz 24:27 Pl Verein Sp Tore Pkt 1. Dessau-Roßlauer HV 10 331:244 20:0 2. HC Empor Rostock 11 327:259 18:4 3. Eintracht Hildesheim 11 311:281 17:5 4. TuS Vinnhorst 11 323:302 16:6 5. TSV Altenholz 11 296:291 13:9 6. HSV Hannover 10 290:280 11:9 7. Mecklenburger Stiere Schwerin 11 295:299 11:11 8. SV Anhalt Bernburg 11 298:314 10:12 9. 1.VfL Potsdam 11 292:308 9:13 10. SC Magdeburg II 10 278:301 8:12 11. Oranienburger HC 10 258:282 8:12 12. HG Hamburg-Barmbek 11 280:306 8:14 13. HSG Ostsee N/G 11 275:325 8:14 14. Füchse Berlin Reinickendorf II 11 297:306 6:16 15. TSV Burgdorf II 11 283:311 5:17 16. Handball Hannover-Burgwedel 11 264:289 4:18 PL Platz SP Spiele PKT Punkte



Samstag, 02.November SV 63 Brandenburg-West - BFC Preussen 25:22 VfL Lichtenrade - Stralsunder HV 28:36 HV GW Werder e.V. - VfV Spandau 23:31 SG Uni Greifswald/Loitz - HSV Insel Usedom 23:30 Lausitzer HC Cottbus - VfL Tegel 30:27 Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 - MTV 1860 Altlandsberg 25:33 SG OSF Berlin - Grünheider SV 22:17 Samstag, 09.November VfL Tegel - Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 -:- Ludwigsfelder HC - HV GW Werder e.V. -:- Grünheider SV - SG Uni Greifswald/Loitz -:- MTV 1860 Altlandsberg - VfL Lichtenrade -:- BFC Preussen - Lausitzer HC Cottbus -:- Stralsunder HV - SV 63 Brandenburg-West -:- VfV Spandau - SG OSF Berlin -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. HSV Insel Usedom 9 289:228 17:1 2. Stralsunder HV 8 258:177 15:1 3. Lausitzer HC Cottbus 9 249:243 14:4 4. MTV 1860 Altlandsberg 8 247:223 12:4 5. Ludwigsfelder HC 9 247:227 12:6 6. SG OSF Berlin 10 241:224 10:10 7. SG Uni Greifswald/Loitz 10 285:292 10:10 8. SV 63 Brandenburg-West 9 240:271 8:10 9. VfV Spandau 10 268:288 8:12 10. Grünheider SV 9 230:235 7:11 11. BFC Preussen 9 233:240 6:12 12. Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 9 215:252 6:12 13. HV GW Werder e.V. 8 198:237 4:12 14. VfL Tegel 9 219:240 4:14 15. VfL Lichtenrade 8 203:245 1:15 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 02.November HV GW Werder e.V. - Berliner TSC 29:21 HSG Neukölln - SV Grün Weiß Schwerin 28:25 Samstag, 09.November HV GW Werder e.V. - SV Grün Weiß Schwerin -:- VfV Spandau - Pro Sport 24 -:- BFC Preussen - SV Fort. 50 Neubrandenburg -:- Pfeffersport - Füchse Berlin II -:- Sonntag, 10.November SG OSF Berlin - HSG Neukölln -:- MTV 1860 Altlandsberg - Berliner TSC -:- Rostocker HC - HC 52 Angermünde -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. Pfeffersport 7 175:138 13:1 2. VfV Spandau 8 207:164 11:5 3. Füchse Berlin II 9 236:208 11:7 4. Rostocker HC 6 148:120 10:2 5. SV Fort. 50 Neubrandenburg 7 192:190 10:4 6. HV GW Werder e.V. 8 205:169 10:6 7. BFC Preussen 8 191:187 9:7 8. SV Grün Weiß Schwerin 7 178:171 7:7 9. SG OSF Berlin 8 184:195 6:10 10. HSG Neukölln 7 159:172 5:9 11. Pro Sport 24 8 173:209 5:11 12. Berliner TSC 8 161:205 4:12 13. MTV 1860 Altlandsberg 8 164:186 3:13 14. HC 52 Angermünde 7 135:194 2:12 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 02.November TSV Rudow - SG AC/Eintracht Berlin 25:33 Sonntag, 03.November SG Narva Berlin - Polizei SV -:- SG Hermsd.-Waidm.lust - VfV Spandau II -:- SG OSF Berlin II - BTV 1850 -:- TuS Hellersdorf - KSV AJAX-NEPTUN -:- Hbfr. Pankow - HSG Neukölln -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. BTV 1850 6 169:143 11:1 2. SG OSF Berlin II 6 165:153 10:2 3. SG Narva Berlin 6 198:146 9:3 4. TuS Hellersdorf 6 191:168 8:4 5. KSV AJAX-NEPTUN 6 185:171 8:4 6. TSV Rudow 7 198:196 8:6 7. SG AC/Eintracht Berlin 7 219:235 7:7 8. Polizei SV 6 164:162 5:7 9. Hbfr. Pankow 6 155:161 4:8 10. HSG Neukölln 6 158:177 4:8 11. SG Hermsd.-Waidm.lust 6 161:185 0:12 12. VfV Spandau II 6 131:197 0:12 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 02.November SV BVB 49 - SG Rotation P.B. 25:32 Sonntag, 03.November VfV Spandau II - BTV 1850 18:13 ProSport 24 II - BFC Preussen II 23:21 SG OSF Berlin II - Sp.Vg. Blau-Weiß Berlin -:- TuS Hellersdorf - TSV Rudow -:- SG Narva Berlin - BSV 92 -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. SG OSF Berlin II 6 186:149 11:1 2. TSV Rudow 6 161:123 10:2 3. Sp.Vg. Blau-Weiß Berlin 6 160:141 10:2 4. SG Narva Berlin 6 167:141 9:3 5. SG Rotation P.B. 7 173:176 8:6 6. ProSport 24 II 7 147:168 8:6 7. SV BVB 49 7 177:172 5:9 8. VfV Spandau II 7 147:153 5:9 9. TuS Hellersdorf 6 145:151 4:8 10. BSV 92 6 133:141 4:8 11. BFC Preussen II 7 139:173 2:12 12. BTV 1850 7 102:149 2:12 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 02.November TSG Lübbenau 63 - BSV G-W Finsterwalde 25:21 Samstag, 09.November BSV G-W Finsterwalde - HC Spreewald -:- SV Jahn Bad Freienwalde - TSG Lübbenau 63 -:- SC Trebbin - HSV Wildau 1950 -:- Sonntag, 10.November Oranienburger HC II - HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 4 129:95 8:0 2. HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 6 165:158 7:5 3. HC Spreewald 4 122:105 6:2 4. HSV Wildau 1950 5 115:117 5:5 5. TSG Lübbenau 63 6 156:164 5:7 6. SV Jahn Bad Freienwalde 3 73:70 4:2 7. Lausitzer HC Cottbus II 4 124:126 3:5 8. Oranienburger HC II 4 114:119 3:5 9. SC Trebbin 4 97:117 3:5 10. BSV G-W Finsterwalde 4 102:126 0:8 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 02.November HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst - VfB Doberlug-Kirchhain 25:16 Sonntag, 03.November HSC Potsdam - HSC 2000 Frankfurt(Oder) -:- Samstag, 09.November TSV Germania Massen - SV Lok Rangsdorf -:- HSC 2000 Frankfurt(Oder) - HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst -:- Sonntag, 10.November Oranienburger HC - HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf -:- MTV 1860 Altlandsberg II - Märkischer BSV Belzig -:- HSC Potsdam - VfB Doberlug-Kirchhain -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 6 165:146 12:0 2. HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 5 118:89 8:2 3. TSV Germania Massen 5 132:122 8:2 4. HSC Potsdam 5 134:139 5:5 5. SV Lok Rangsdorf 5 121:122 4:6 6. Oranienburger HC 5 126:129 4:6 7. Märkischer BSV Belzig 5 119:123 4:6 8. VfB Doberlug-Kirchhain 5 111:123 4:6 9. MTV 1860 Altlandsberg II 6 135:142 4:8 10. HSC 2000 Frankfurt(Oder) 4 100:94 3:5 11. SV 63 Brandenburg-West 5 114:146 0:10 PL Platz SP Spiele PKT Punkte