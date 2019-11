Bild: imago images/Hartmut Bösner

29:27-Auswärtserfolg - Füchse Berlin gewinnen Derby in Magdeburg

21.11.19 | 21:30 Uhr

Die Füchse Berlin haben das Topspiel in der Handball-Bundesliga für sich entscheiden können. In dem mitreißenden Spiel in Magdeburg gab es alles zu sehen, was den Sport so besonders macht - zum Beispiel einen Torhüter der Extra-Klasse.

Die Füchse Berlin haben mit 29:27 beim SC Magdeburg gewonnen und sind in der Tabelle auf Platz 5 und am Gastgeber vorbeigezogen. Damit setzte Füchse-Trainer Velimir Petkovic seine Serie fort: Seit 2016, seit er die Berliner trainiert, hat er in Magdeburg nicht verloren. "Allein schon der Name Magdeburg, die Stadt, das Publikum in Magdeburg - das motiviert", hatte der Bosnier vorab angekündigt. Und es dauerte nicht lange, bis auch der letzte Zuschauer verstanden haben dürfte, was er damit meinte.

Einzigartige Kollegialität

Es ging von Beginn an hoch her in der mit 6.600 Zuschauern ausverkauften Halle in der Berliner Chaussee zu Magdeburg. So hoch, dass sich nach 24 Minuten zwei Herren auf der Tribüne wiederfanden, die eigentlich unten auf dem Feld für Aufsehen sorgen sollten. Doch sowohl Fabian Wiede (Füchse Berlin) als auch Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg) sahen die rote Karte; im Abstand von nur 64 Sekunden. Dass die beiden Sünder (wobei Wiede von den Schiedsrichtern fälschlicherweise statt Paul Drux vom Platz gestellt wurde) sich anschließend einträchtig nebeneinander auf der Tribüne einfanden und den Rest der Partie zusammen verfolgten, spricht wohl eher für die einzigarte Kollegialität unter Handballern, denn gegen die Ausnahmestellung dieser Paarung.



Hintergrund imago images / Camera 4 Mi 20.11.2019 | 12:15 | Sport Dejan Milosavljev - das Kraftpaket im Füchse-Tor

Matchwinner Milosavljev

Eine Ausnahmestellung, die sich auch auf dem Spielfeld zeigte: Immer wieder lieferten sowohl Magdeburg als auch die Berliner immer wieder spielerische Höhepunkte. Auch wenn Füchse-Trainer Petkovic in einer Auszeit kurz vor der Pause auf seine Spieler einredete: "Die leben nur von unseren Fehlern!" Tatsächlich gestaltete sich die Partie aber ausgeglichen, mit 14:14 ging es in die Halbzeit. Magdeburg hatte das optische Übergewicht, Berlin mit Dejan Milosavljev den besseren Torwart. Und auch nach der Pause ging es zunächst im Gleichschritt voran, ehe nach Chrapkowski mit Zeljko Musa auch der zweite Mittelblocker der Magdeburger aus dem Spiel musste - verletzungsbedingt.



Ab durch die Mitte

45 Minuten waren da gespielt und Füchse-Coach Petkovic witterte in der sofort genommenen Auszeit die Chance für sein Team. "Der Mittelblock ist weg, da attackieren wir", schwörte er seine Spieler ein. Und sein Team folgte prompt, warf eine Zwei-Tore-Führung heraus, die bis zum Ende halten sollte. Dass die Füchse den knappen Vorsprung tatsächlich über die Ziellinie brachten, lag dann allerdings einmal mehr an Torwart Milosavljev, der allein in den beiden Schlussminuten zwei Siebenmeter hielt und insgesamt außergewöhnliche 18 Paraden zu Stande brachte. Seinem Trainer bescherte er damit ein letztes Erfolgserlebnis mit den Füchsen in Magdeburg, denn Petkovic wird Berlin im Sommer verlassen. Zunächst aber geht es für die Berliner am 24. November weiter, wenn HK Malmö im EHF-Pokal zu Gast in der Max-Schmeling-Halle sein wird. Sendung: 21.11.2019, rbb24, 21:45 Uhr